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أعلى رموز محفظة ليبرتي المالية العالمية من حيث القيمة السوقية

تتعقب هذه المحفظة الأصول الرقمية والبروتوكولات الشريكة المرتبطة بمنظومة التمويل اللامركزي في World Liberty Financial. وهي تتضمن رموز الحوكمة وأصول المرافق المتكاملة التي تعمل على تشغيل شبكات الإقراض والاقتراض الخاصة بها. توفر مراقبة هذا المؤشر رؤى موضوعية حول البصمة السوقية والسيولة والاعتماد العام لمبادرة التمويل اللامركزي المحددة هذه.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,909.15
+0.03%
+1.18%
+2.07%
$ 230.48B
$ 90.91K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 183.01B
$ 32.27B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3311
-0.03%
-0.27%
-1.19%
$ 31.38B
$ 16.95M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,394.57
+0.28%
+1.85%
+1.53%
$ 7.50B
$ 1.32
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.477
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
7
USD1
USD1
USD1
$ 0.99983
0.00%
-0.03%
-0.05%
$ 4.39B
$ 1.39M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.339
+0.13%
-0.22%
+1.28%
$ 2.74B
$ 33.42K
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33347
-0.40%
+1.01%
+0.07%
$ 1.63B
$ 1.24M
10
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4435
-0.07%
-0.14%
+2.33%
$ 1.46B
$ 359.06K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.21
+0.02%
+1.16%
-0.07%
$ 1.35B
$ 923.57
12
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08328
-0.07%
-0.36%
-5.24%
$ 773.70M
$ 3.20M
13
SEI
SEI
SEI
$ 0.03997
-0.10%
+0.65%
+0.05%
$ 289.36M
$ 1.25M
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14924
-0.29%
-0.96%
-0.67%
$ 150.15M
$ 531.56K
15
A
A
A
$ 0.06147
+0.02%
-0.31%
-2.43%
$ 101.13M
$ 933.51K
16
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006223
+0.02%
-3.16%
-1.46%
$ 24.92M
$ 9.89M

الأسئلة الشائعة

ما هو نظام التشفير العالمي للحرية المالية؟
نظام World Liberty Financial Financial البيئي هو مبادرة تمويل لامركزية محددة تشمل بروتوكولات الشراكة ورموز الحوكمة والأصول الرقمية المتكاملة التي تدعم شبكتها المخصصة للإقراض والاقتراض.
لماذا يتتبع المتداولون الرموز داخل محفظة World Liberty Financial؟
يتتبع المتداولون محفظة World Liberty Financial لأن عملاتها الرمزية غالبًا ما تكون مدفوعة بارتباط قوي بالعلامة التجارية والروايات السياسية، والتي يمكن أن تولد زخمًا فريدًا في السوق بشكل مستقل عن اتجاهات العملات الرقمية الأوسع نطاقًا.
هل تعتبر الرموز المميزة ل World Liberty Financial من أصول التمويل اللامركزي (DeFi)؟
نعم، تركز الأصول الأساسية داخل محفظة World Liberty Financial في المقام الأول على عمليات التمويل اللامركزي، وتسهيل الإقراض والاقتراض وتوليد العوائد دون إذن.
ما الذي يدفع تقلبات الأسعار في محفظة World Liberty Financial؟
يرجع تقلب أسعار محفظة World Liberty Financial في المقام الأول إلى معدلات التبني المؤسسي، والأخبار التنظيمية في الولايات المتحدة، والمعنويات العامة للأفراد تجاه مؤسسي المشروع.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع محفظة وورلد ليبرتي المالية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.