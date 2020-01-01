تتعقب هذه المحفظة الأصول الرقمية والبروتوكولات الشريكة المرتبطة بمنظومة التمويل اللامركزي في World Liberty Financial. وهي تتضمن رموز الحوكمة وأصول المرافق المتكاملة التي تعمل على تشغيل شبكات الإقراض والاقتراض الخاصة بها. توفر مراقبة هذا المؤشر رؤى موضوعية حول البصمة السوقية والسيولة والاعتماد العام لمبادرة التمويل اللامركزي المحددة هذه.

يرجع تقلب أسعار محفظة World Liberty Financial في المقام الأول إلى معدلات التبني المؤسسي، والأخبار التنظيمية في الولايات المتحدة، والمعنويات العامة للأفراد تجاه مؤسسي المشروع.

نعم، تركز الأصول الأساسية داخل محفظة World Liberty Financial في المقام الأول على عمليات التمويل اللامركزي، وتسهيل الإقراض والاقتراض وتوليد العوائد دون إذن.

يتتبع المتداولون محفظة World Liberty Financial لأن عملاتها الرمزية غالبًا ما تكون مدفوعة بارتباط قوي بالعلامة التجارية والروايات السياسية، والتي يمكن أن تولد زخمًا فريدًا في السوق بشكل مستقل عن اتجاهات العملات الرقمية الأوسع نطاقًا.

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