تستخدم سلاسل البلوك تشين المقاومة للكم خوارزميات تشفير متقدمة مصممة لمقاومة الهجمات المستقبلية المحتملة من الحواسيب الكمية. مع تقدم قوة الحوسبة، تهدف هذه الشبكات إلى حماية أموال المستخدمين وبياناتهم من الاختراق من خلال قدرات فك التشفير الفائقة. يتتبع المستثمرون هذا القطاع كتحوط طويل الأجل ضد التقادم التكنولوجي للتشفير التقليدي.

لا، إنه ليس خطرًا فوريًا. يقدر الخبراء أن الأمر سيستغرق سنوات عديدة قبل أن تمتلك الحواسيب الكمية ما يكفي من الكيوبتات المستقرة لكسر البيتكوين. ومع ذلك، تقوم المشاريع المقاومة للكم ببناء البنية التحتية اللازمة كآلية دفاع استباقية.

تستخدم الرموز المميزة المقاومة للكم هياكل رياضية جديدة، مثل التشفير القائم على الشبكة أو التواقيع القائمة على التجزئة، والتي ثبت رياضياً أنها قادرة على الصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للآلات الكمية.

تعتمد العملات الرقمية التقليدية على تشفير المنحنى الإهليلجي (ECC). يمكن للحواسيب الكمومية واسعة النطاق أن تستخدم نظرياً خوارزميات متقدمة لفك هذه الشفرات الرياضية، مما قد يؤدي إلى كشف المفاتيح الخاصة وتعريض أمن الشبكة للخطر.

سلاسل البلوك تشين المقاومة للكم هي شبكات مبنية بخوارزميات تشفير متقدمة لما بعد الكم. وهي مصممة خصيصاً لتتحمل الاختراقات الأمنية المحتملة من الحواسيب الكمية المستقبلية عالية القوة.

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