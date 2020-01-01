تستخدم سلاسل البلوك تشين المقاومة للكم خوارزميات تشفير متقدمة مصممة لمقاومة الهجمات المستقبلية المحتملة من الحواسيب الكمية. مع تقدم قوة الحوسبة، تهدف هذه الشبكات إلى حماية أموال المستخدمين وبياناتهم من الاختراق من خلال قدرات فك التشفير الفائقة. يتتبع المستثمرون هذا القطاع كتحوط طويل الأجل ضد التقادم التكنولوجي للتشفير التقليدي.
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