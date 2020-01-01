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أفضل الرموز المميزة المقاومة للكم من حيث القيمة السوقية

تستخدم سلاسل البلوك تشين المقاومة للكم خوارزميات تشفير متقدمة مصممة لمقاومة الهجمات المستقبلية المحتملة من الحواسيب الكمية. مع تقدم قوة الحوسبة، تهدف هذه الشبكات إلى حماية أموال المستخدمين وبياناتهم من الاختراق من خلال قدرات فك التشفير الفائقة. يتتبع المستثمرون هذا القطاع كتحوط طويل الأجل ضد التقادم التكنولوجي للتشفير التقليدي.

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عملة
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آخر 7 أيام
إجراء
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 513,09
+0,58%
+4,08%
+7,95%
$ 8,56B
$ 5,26K
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0,0787
-0,10%
-0,25%
-1,99%
$ 702,16M
$ 1,11M
3
STRK
STRK
STRK
$ 0,02315
-0,64%
-1,28%
+0,74%
$ 146,87M
$ 6,62M
4
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0,0000004404
-0,27%
-1,32%
-0,41%
$ 61,13M
$ 348,51B
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0,0008234
-0,13%
-0,89%
-1,46%
$ 40,31M
$ 69,53M
6
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0,01296754
+0,31%
-0,03%
-0,93%
$ 22,04M
$ 40,39K
7
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0,06128
-0,03%
-0,07%
-3,24%
$ 7,22M
$ 236,11K
8
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0,02538
+6,74%
-4,40%
-8,93%
$ 6,27M
$ 11,53M
9
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0,00423
+2,67%
+4,19%
+5,49%
$ 2,34M
$ 8,70M
10
QuStream
QuStream
QST
$ 0,0017854
-0,11%
-0,09%
-4,89%
$ 1,79M
$ 16,43K
11
Qubitcoin
Qubitcoin
QTC
$ 0,442738
-1,53%
-0,08%
-16,11%
$ 1,02M
$ 13,06K
12
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0,03524
0,00%
-0,40%
-6,65%
$ 1,01M
$ 2,26M
13
Tidecoin
Tidecoin
TDC
$ 0,05093
0,00%
-0,00%
-7,92%
$ 963,80K
$ 338,27
14
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0,00257851
0,00%
+0,02%
+2,97%
$ 175,34K
$ 50,87
15
AME Chain
AME Chain
AME
$ 0,0002317
-0,13%
+0,04%
-1,28%
$ 115,70K
$ 272,12M
16
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0,03096
-0,16%
-4,35%
-7,99%
--
$ 2,13M
17
Quantum R. Ledger
Quantum R. Ledger
QRL
$ 0,84324
+1,54%
+0,06%
+15,72%
--
$ 28,71K
18
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0,019974
+0,12%
-18,86%
-8,21%
--
$ 5,34M

الأسئلة الشائعة

ما هي سلاسل الكتل والعملات الرقمية المقاومة للكم؟
سلاسل البلوك تشين المقاومة للكم هي شبكات مبنية بخوارزميات تشفير متقدمة لما بعد الكم. وهي مصممة خصيصاً لتتحمل الاختراقات الأمنية المحتملة من الحواسيب الكمية المستقبلية عالية القوة.
لماذا تشكل الحواسيب الكمية تهديداً نظرياً لشبكات العملات الرقمية التقليدية؟
تعتمد العملات الرقمية التقليدية على تشفير المنحنى الإهليلجي (ECC). يمكن للحواسيب الكمومية واسعة النطاق أن تستخدم نظرياً خوارزميات متقدمة لفك هذه الشفرات الرياضية، مما قد يؤدي إلى كشف المفاتيح الخاصة وتعريض أمن الشبكة للخطر.
كيف تقوم الرموز المميزة المقاومة للكم بتحديث تشفيرها لحماية أموال المستخدمين؟
تستخدم الرموز المميزة المقاومة للكم هياكل رياضية جديدة، مثل التشفير القائم على الشبكة أو التواقيع القائمة على التجزئة، والتي ثبت رياضياً أنها قادرة على الصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للآلات الكمية.
هل يمثل تهديد الحوسبة الكمية خطرًا مباشرًا على العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين؟
لا، إنه ليس خطرًا فوريًا. يقدر الخبراء أن الأمر سيستغرق سنوات عديدة قبل أن تمتلك الحواسيب الكمية ما يكفي من الكيوبتات المستقرة لكسر البيتكوين. ومع ذلك، تقوم المشاريع المقاومة للكم ببناء البنية التحتية اللازمة كآلية دفاع استباقية.

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يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع مقاوم للكم ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.