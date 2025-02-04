سعر StablR USD (USDR)
سعر StablR USD (USDR) المباشر لليوم هو USD 0.999073. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.59M. يتم تحديث سعر USDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StablR USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 304.05K
- تغيير سعر StablR USD خلال اليوم هو -2.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.60M
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خلال اليوم، كان سعر StablR USD مقابل USD هو $ -0.0255778387946139 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StablR USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StablR USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StablR USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0255778387946139
|-2.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StablR USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.49%
-0.01%
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