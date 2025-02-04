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سعر StablR USD (USDR) المباشر لليوم هو USD 0.999073 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.59M . يتم تحديث سعر USDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StablR USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 304.05K - تغيير سعر StablR USD خلال اليوم هو -2.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.60M

أداء سعر StablR USD (USDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StablR USD مقابل USD هو $ -0.0255778387946139 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StablR USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StablR USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StablR USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0255778387946139 -2.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر StablR USD (USDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StablR USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997496$ 0.997496 $ 0.997496 24 ساعة مرتفع $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 عالية طوال الوقت $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق StablR USD (USDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: