سعر BitcoinOS اليوم

السعر المباشر لمشروع BitcoinOS (BOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOS.

يحتل BitcoinOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 289,602، مع عرض متداول قدره 7.70B BOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01199443، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOS بمقدار +8.73% خلال الساعة الماضية و-10.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BitcoinOS (BOS)

القيمة السوقية $ 289.60K$ 289.60K $ 289.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 692.17K$ 692.17K $ 692.17K إمداد دورة التداول 7.70B 7.70B 7.70B إجمالي العرض 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BitcoinOS هي $ 289.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOS يبلغ 7.70B، مع إجمالي عرض 21000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 692.17K.