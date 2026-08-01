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سعر BitcoinOS المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BOS هي 289,602 USD. تابع تحديثات أسعار BOS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BitcoinOS المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BOS هي 289,602 USD. تابع تحديثات أسعار BOS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BOS

معلومات سعر BOS

ما هو BOS

الوثيقة البيضاء لـ BOS

الموقع الرسمي لـ BOS

اقتصاد توكن BOS

توقعات سعر BOS

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شعار BitcoinOS

سعر BitcoinOS (BOS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BOS إلى USD:

$0.00003301
$0.00003301$0.00003301
-5.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BitcoinOS (BOS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:53:48 (UTC+8)

سعر BitcoinOS اليوم

السعر المباشر لمشروع BitcoinOS (BOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOS.

يحتل BitcoinOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 289,602، مع عرض متداول قدره 7.70B BOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01199443، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOS بمقدار +8.73% خلال الساعة الماضية و-10.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BitcoinOS (BOS)

$ 289.60K
$ 289.60K$ 289.60K

--
----

$ 692.17K
$ 692.17K$ 692.17K

7.70B
7.70B 7.70B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BitcoinOS هي $ 289.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOS يبلغ 7.70B، مع إجمالي عرض 21000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 692.17K.

سجل سعر BitcoinOS بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01199443
$ 0.01199443$ 0.01199443

$ 0
$ 0$ 0

+8.73%

+4.21%

-10.07%

-10.07%

سجل سعر BitcoinOS (BOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitcoinOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitcoinOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitcoinOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitcoinOS مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+4.21%
30 يوم$ 0-26.97%
60 يوم$ 0-59.28%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار BitcoinOS

BitcoinOS (BOS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BOS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBitcoinOS (BOS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BitcoinOS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر BitcoinOS الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BOS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BitcoinOS.

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نبذة عن BitcoinOS

ما هو سعر التداول المباشر لـ BitcoinOS اليوم؟

يبلغ سعر تداول BitcoinOS الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ BOS؟

سجلت BOS حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر BitcoinOS اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت BitcoinOS تحركًا في السعر بنسبة 4.20%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به BitcoinOS اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت BitcoinOS بين $ و$، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BitcoinOS

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:53:48 (UTC+8)

تحديثات BitcoinOS (BOS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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