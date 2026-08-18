سعر NeurochainAI اليوم

السعر المباشر لمشروع NeurochainAI (NCN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NCN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NCN.

يحتل NeurochainAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,616، مع عرض متداول قدره 272.75M NCN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NCN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.096535، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NCN بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-3.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NeurochainAI (NCN)

القيمة السوقية $ 23.62K$ 23.62K $ 23.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.62K$ 23.62K $ 23.62K إمداد دورة التداول 272.75M 272.75M 272.75M إجمالي العرض 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NeurochainAI هي $ 23.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NCN يبلغ 272.75M، مع إجمالي عرض 450000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.62K.