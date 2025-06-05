سعر Anju (ANJU)
سعر Anju (ANJU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.68K. يتم تحديث سعر ANJU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Anju الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Anju خلال اليوم هو -11.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 356.59B
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خلال اليوم، كان سعر Anju مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anju مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anju مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anju مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.99%
|30 يوم
|$ 0
|-94.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Anju: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-11.99%
-14.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading.
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