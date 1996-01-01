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أعلى الرموز المميزة لمحفظة YZI Labs من حيث القيمة السوقية

تتميز محفظة YZI Labs (المعروفة سابقًا باسم Binance Labs) بمشاريع البلوكتشين المدعومة من هذه الحاضنة الرائدة في هذا المجال وذراع رأس المال الاستثماري. تغطي هذه الرموز المميزة قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية Web3 و DeFi، وهي تمثل استثمارات استراتيجية اجتازت العناية المؤسسية الواجبة الصارمة. يساعد تتبع هذه الفئة المستثمرين على تحديد المشاريع القوية تقنيًا ومتابعة تدفقات رأس المال المؤسسي.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
$ 0.6765
-0.01%
-0.07%
-0.65%
$ 2.73B
$ 1.31M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08321
-0.07%
-0.36%
-5.24%
$ 773.70M
$ 3.20M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3305
+0.15%
+0.61%
-3.59%
$ 584.78M
$ 587.40K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.473
0.00%
+1.24%
+1.30%
$ 519.00M
$ 197.75K
5
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5304
+0.11%
-0.56%
-8.29%
$ 439.79M
$ 593.78K
6
Injective
Injective
INJ
$ 4.132
+0.02%
+0.37%
-7.72%
$ 412.28M
$ 223.88K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2454
-0.40%
-2.30%
-7.41%
$ 373.42M
$ 2.35M
8
TIA
TIA
TIA
$ 0.3016
+0.03%
-1.92%
-2.80%
$ 277.36M
$ 774.85K
9
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.60979
+7.98%
-38.46%
+0.75%
$ 267.38M
$ 2.79M
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004765
+0.17%
-0.33%
-8.37%
$ 263.99M
$ 1.70B
11
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002612
-0.11%
-0.72%
-0.38%
$ 257.72M
$ 234.31B
12
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.324
-0.15%
+4.26%
-1.34%
$ 225.89M
$ 189.33K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8539
+0.02%
-2.89%
-3.12%
$ 148.04M
$ 67.06K
14
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01219
-0.25%
-2.25%
-3.41%
$ 126.83M
$ 6.98M
15
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3702
+0.46%
-0.78%
-1.91%
$ 123.52M
$ 193.35K
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08307
+0.12%
+0.80%
+0.58%
$ 117.48M
$ 820.63K
17
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2336
-0.17%
-0.13%
-4.41%
$ 117.10M
$ 231.95K
18
$ 0.03935
-0.51%
-0.93%
-1.23%
$ 115.65M
$ 1.99M
19
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.732
-0.26%
+3.25%
+1.67%
$ 82.38M
$ 24.67K
20
Gala
Gala
GALA
$ 0.001628
-0.49%
-0.91%
-4.54%
$ 79.64M
$ 102.90M
21
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997601
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 74.98M
$ 13.52K
22
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.016447
-0.85%
+61.47%
+69.54%
$ 74.51M
$ 29.00M
23
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2042
+0.15%
-2.30%
+2.92%
$ 67.16M
$ 279.45K
24
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04077
-0.20%
+0.12%
+0.64%
$ 44.12M
$ 1.46M
25
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03602
+0.25%
-1.27%
-2.67%
$ 41.92M
$ 26.18M
26
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005304
-0.11%
-0.66%
-2.19%
$ 41.28M
$ 10.09M
27
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.0281
-0.28%
-2.12%
-2.80%
$ 39.45M
$ 2.15M
28
$ 0.004487
-0.27%
-0.95%
-4.02%
$ 39.13M
$ 11.86M
29
$ 0.005954
+0.05%
-0.96%
+2.02%
$ 38.22M
$ 11.04M
30
APRO
APRO
AT
$ 0.14918
-0.38%
-4.30%
-1.98%
$ 37.67M
$ 390.00K
31
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04882
-0.14%
+0.06%
-3.11%
$ 37.48M
$ 1.29M
32
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00994
-0.30%
+1.75%
-24.66%
$ 36.71M
$ 6.33M
33
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.06
-0.23%
0.00%
-2.17%
$ 36.61M
$ 39.53M
34
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3507
-0.09%
0.00%
-1.35%
$ 35.04M
$ 163.23K
35
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003378
-0.21%
-0.80%
-2.58%
$ 33.66M
$ 16.16M
36
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06704
-1.13%
-5.46%
+4.50%
$ 33.55M
$ 1.02M
37
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04257
0.00%
+0.02%
-11.53%
$ 30.23M
$ 1.81M
38
WINK
WINK
WIN
$ 0.00002978
-0.70%
-1.78%
-4.70%
$ 29.63M
$ 1.76B
39
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004625
+0.11%
-2.53%
-7.59%
$ 29.38M
$ 145.83M
40
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03815
+1.01%
-4.66%
-3.32%
$ 29.30M
$ 1.58M
41
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06075
-0.16%
+0.02%
+3.61%
$ 27.73M
$ 917.92K
42
Band
Band
BAND
$ 0.152153
+0.36%
-0.00%
-7.50%
$ 27.50M
$ 1.09M
43
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004887
+0.04%
-0.24%
-5.70%
$ 27.29M
$ 15.08M
44
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05662
-0.07%
-1.24%
-1.15%
$ 26.83M
$ 1.22M
45
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02022
+0.35%
-2.41%
-2.64%
$ 26.45M
$ 3.37M
46
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006233
+0.02%
-3.16%
-1.46%
$ 24.92M
$ 9.89M
47
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002728
+0.22%
-0.48%
-1.67%
$ 23.18M
$ 23.90M
48
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02475015
+0.83%
-0.00%
-1.64%
$ 23.10M
$ 5.04M
49
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07793
-0.51%
-7.97%
-18.17%
$ 21.44M
$ 1.33M
50
DODO
DODO
DODO
$ 0.02133
+0.66%
-1.12%
-0.65%
$ 21.25M
$ 9.41M

الأسئلة الشائعة

ما الذي تمثله محفظة YZI Labs في سوق العملات الرقمية؟
تمثل محفظة YZI Labs Portfolio مجموعة منتقاة من مشاريع البلوك تشين والعملات الرقمية التي تلقت دعماً استراتيجياً في الاستثمار والاحتضان من YZI Labs (المعروفة سابقاً باسم Binance Labs)، وهي ذراع رائدة في مجال رأس المال الاستثماري.
لماذا تعتبر YZI Labs مؤشرًا مهمًا لرأس المال الاستثماري للعملات الرقمية؟
تُعد مختبرات YZI مؤشرًا مهمًا لأن المشروعات المدعومة من هذا الكيان قد اجتازت إجراءات العناية الواجبة المؤسسية الصارمة، مما يشير غالبًا إلى وجود أسس فنية قوية واحتمالية أكبر للنجاح على المدى الطويل.
هل تتمتع التوكنات المدعومة من قبل مختبرات YZI عادةً بسيولة سوقية أعلى؟
بشكل عام، نعم. غالبًا ما تستفيد التوكنات المدعومة من قبل YZI Labs من دعم النظام الإيكولوجي الواسع النطاق، وغالبًا ما يتم إدراجها في بورصات العملات الرقمية من الدرجة الأولى، مما يعزز سيولتها في السوق العالمية بشكل كبير.
ما هي أنواع مشاريع البلوك تشين التي عادةً ما يتم تضمينها في محفظة YZI Labs؟
تتسم محفظة مختبرات YZI Labs بالتنوع الشديد، وتشمل عادةً البنية التحتية الأساسية للويب 3، وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، ومنصات GameFi المبتكرة، وشبكات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع محفظة YZi Labs (المعروفة سابقًا باسم Binance Labs) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.