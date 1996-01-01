تتميز محفظة YZI Labs (المعروفة سابقًا باسم Binance Labs) بمشاريع البلوكتشين المدعومة من هذه الحاضنة الرائدة في هذا المجال وذراع رأس المال الاستثماري. تغطي هذه الرموز المميزة قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية Web3 و DeFi، وهي تمثل استثمارات استراتيجية اجتازت العناية المؤسسية الواجبة الصارمة. يساعد تتبع هذه الفئة المستثمرين على تحديد المشاريع القوية تقنيًا ومتابعة تدفقات رأس المال المؤسسي.

على الرغم من أن الإدراج في محفظة YZI Labs يُحسِّن بشكل كبير من ظهور المشروع ومصداقيته، إلا أنه لا يعمل كضمان مطلق للإدراج الفوري في بورصات العملات الرقمية المركزية الرئيسية.

ما هي أنواع مشاريع البلوك تشين التي عادةً ما يتم تضمينها في محفظة YZI Labs؟

بشكل عام، نعم. غالبًا ما تستفيد التوكنات المدعومة من قبل YZI Labs من دعم النظام الإيكولوجي الواسع النطاق، وغالبًا ما يتم إدراجها في بورصات العملات الرقمية من الدرجة الأولى، مما يعزز سيولتها في السوق العالمية بشكل كبير.

تُعد مختبرات YZI مؤشرًا مهمًا لأن المشروعات المدعومة من هذا الكيان قد اجتازت إجراءات العناية الواجبة المؤسسية الصارمة، مما يشير غالبًا إلى وجود أسس فنية قوية واحتمالية أكبر للنجاح على المدى الطويل.

تمثل محفظة YZI Labs Portfolio مجموعة منتقاة من مشاريع البلوك تشين والعملات الرقمية التي تلقت دعماً استراتيجياً في الاستثمار والاحتضان من YZI Labs (المعروفة سابقاً باسم Binance Labs)، وهي ذراع رائدة في مجال رأس المال الاستثماري.

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يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع محفظة YZi Labs (المعروفة سابقًا باسم Binance Labs) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.