تتميز محفظة YZI Labs (المعروفة سابقًا باسم Binance Labs) بمشاريع البلوكتشين المدعومة من هذه الحاضنة الرائدة في هذا المجال وذراع رأس المال الاستثماري. تغطي هذه الرموز المميزة قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية Web3 و DeFi، وهي تمثل استثمارات استراتيجية اجتازت العناية المؤسسية الواجبة الصارمة. يساعد تتبع هذه الفئة المستثمرين على تحديد المشاريع القوية تقنيًا ومتابعة تدفقات رأس المال المؤسسي.
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