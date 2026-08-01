سعر BlockDAG اليوم

السعر المباشر لمشروع BlockDAG (BDAG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BDAG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BDAG.

يحتل BlockDAG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,523,258، مع عرض متداول قدره 90.71B BDAG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BDAG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.09374، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BDAG بمقدار -5.16% خلال الساعة الماضية و-61.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BlockDAG (BDAG)

القيمة السوقية $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M إمداد دورة التداول 90.71B 90.71B 90.71B إجمالي العرض 104,214,470,187.0 104,214,470,187.0 104,214,470,187.0

القيمة السوقية الحالية لـ BlockDAG هي $ 1.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BDAG يبلغ 90.71B، مع إجمالي عرض 104214470187.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.75M.