سعر Robot Money اليوم

السعر المباشر لمشروع Robot Money (ROBOTMONEY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROBOTMONEY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROBOTMONEY.

يحتل Robot Money حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 247,193، مع عرض متداول قدره 100.00B ROBOTMONEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROBOTMONEY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROBOTMONEY بمقدار +0.89% خلال الساعة الماضية و-0.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Robot Money (ROBOTMONEY)

القيمة السوقية $ 247.19K$ 247.19K $ 247.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 247.19K$ 247.19K $ 247.19K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Robot Money هي $ 247.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROBOTMONEY يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 247.19K.