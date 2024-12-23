سعر Klaytn Dai (KDAI)
سعر Klaytn Dai (KDAI) المباشر لليوم هو USD 0.370853. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.98M. يتم تحديث سعر KDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Klaytn Dai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69
- تغيير سعر Klaytn Dai خلال اليوم هو -2.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.72M
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خلال اليوم، كان سعر Klaytn Dai مقابل USD هو $ -0.0084331623351472 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Klaytn Dai مقابل USD هو $ +0.3494176224 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Klaytn Dai مقابل USD هو $ +0.3632562617 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Klaytn Dai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0084331623351472
|-2.22%
|30 يوم
|$ +0.3494176224
|+94.22%
|60 يوم
|$ +0.3632562617
|+97.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Klaytn Dai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.22%
-7.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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