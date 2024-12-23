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سعر Klaytn Dai (KDAI) المباشر لليوم هو USD 0.370853 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.98M . يتم تحديث سعر KDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Klaytn Dai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69 - تغيير سعر Klaytn Dai خلال اليوم هو -2.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.72M

أداء سعر Klaytn Dai (KDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Klaytn Dai مقابل USD هو $ -0.0084331623351472 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Klaytn Dai مقابل USD هو $ +0.3494176224 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Klaytn Dai مقابل USD هو $ +0.3632562617 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Klaytn Dai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0084331623351472 -2.22% 30 يوم $ +0.3494176224 +94.22% 60 يوم $ +0.3632562617 +97.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Klaytn Dai (KDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Klaytn Dai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.368615$ 0.368615 $ 0.368615 24 ساعة مرتفع $ 0.379491$ 0.379491 $ 0.379491 عالية طوال الوقت $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.22% تغير السعر (7 أيام) -7.87%

معلومات سوق Klaytn Dai (KDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: