معلومات سعر HEDGE (HEDGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00045708 $ 0.00045708 $ 0.00045708 24 ساعة منخفض $ 0.00054337 $ 0.00054337 $ 0.00054337 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00045708$ 0.00045708 $ 0.00045708 24 ساعة مرتفع $ 0.00054337$ 0.00054337 $ 0.00054337 عالية طوال الوقت $ 0.00054337$ 0.00054337 $ 0.00054337 أدنى سعر $ 0.00008602$ 0.00008602 $ 0.00008602 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -4.23% تغير السعر (7 أيام) +225.48% تغير السعر (7 أيام) +225.48%

سعر HEDGE (HEDGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00049371. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HEDGE بين أدنى سعر $ 0.00045708 وأعلى سعر $ 0.00054337، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHEDGE على الإطلاق هو $ 0.00054337، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00008602.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HEDGE -0.10% على مدار الساعة الماضية، -4.23% على مدار 24 ساعة، و +225.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HEDGE (HEDGE)

القيمة السوقية $ 493.70K$ 493.70K $ 493.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 493.70K$ 493.70K $ 493.70K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,984,250.3897393 999,984,250.3897393 999,984,250.3897393

القيمة السوقية الحالية لـ HEDGE هي $ 493.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HEDGE يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999984250.3897393. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 493.70K.