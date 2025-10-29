سعر HEDGE المباشر اليوم هو 0.00049371 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HEDGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HEDGE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر HEDGE المباشر اليوم هو 0.00049371 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HEDGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HEDGE بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر HEDGE (HEDGE)

السعر المباشر لـ 1 HEDGE إلى USD:

$0.00049643
$0.00049643$0.00049643
-5.20%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار HEDGE (HEDGE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:55:40 (UTC+8)

معلومات سعر HEDGE (HEDGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00045708
$ 0.00045708$ 0.00045708
24 ساعة منخفض
$ 0.00054337
$ 0.00054337$ 0.00054337
24 ساعة مرتفع

$ 0.00045708
$ 0.00045708$ 0.00045708

$ 0.00054337
$ 0.00054337$ 0.00054337

$ 0.00054337
$ 0.00054337$ 0.00054337

$ 0.00008602
$ 0.00008602$ 0.00008602

-0.10%

-4.23%

+225.48%

+225.48%

سعر HEDGE (HEDGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00049371. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HEDGE بين أدنى سعر $ 0.00045708 وأعلى سعر $ 0.00054337، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHEDGE على الإطلاق هو $ 0.00054337، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00008602.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HEDGE -0.10% على مدار الساعة الماضية، -4.23% على مدار 24 ساعة، و +225.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HEDGE (HEDGE)

$ 493.70K
$ 493.70K$ 493.70K

--
----

$ 493.70K
$ 493.70K$ 493.70K

999.98M
999.98M 999.98M

999,984,250.3897393
999,984,250.3897393 999,984,250.3897393

القيمة السوقية الحالية لـ HEDGE هي $ 493.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HEDGE يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999984250.3897393. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 493.70K.

سجل سعر HEDGE (HEDGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HEDGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HEDGE مقابل USD هو $ +0.0006120560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HEDGE مقابل USD هو $ +0.0002398087 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HEDGE مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.23%
30 يوم$ +0.0006120560+123.97%
60 يوم$ +0.0002398087+48.57%
90 يوم$ 0--

ما هو HEDGE ( HEDGE )

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر HEDGE (HEDGE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر HEDGE (USD)

كم ستكون قيمة HEDGE (HEDGE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك HEDGE (HEDGE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة HEDGE.

تحقق الآن من توقعات سعر HEDGE!

عملة HEDGE إلى العملات المحلية

توكنوميكس HEDGE (HEDGE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس HEDGE (HEDGE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HEDGE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول HEDGE (HEDGE)

كم يساوي HEDGE (HEDGE) اليوم؟
سعر HEDGE المباشر في USD هو USD 0.00049371، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HEDGE إلى USD الحالي؟
سعر HEDGE إلى USD الحالي هو $ 0.00049371. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ HEDGE ؟
القيمة السوقية لعملة HEDGE هي $ 493.70K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HEDGE؟
العرض المتداول لتوكن HEDGE هو 999.98M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HEDGE؟
حقق HEDGE سعرًا قياسيًا قدره 0.00054337 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HEDGE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00008602 HEDGE.
ما هو حجم تداول HEDGE؟
حجم تداول HEDGE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HEDGE هذا العام؟
قد يرتفع HEDGE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HEDGE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:55:40 (UTC+8)

تحديثات HEDGE (HEDGE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

