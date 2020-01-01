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أعلى GENIUS Act Compliant Stablecoin التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع GENIUS Act Compliant Stablecoin. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999813
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 55.93M
3
USDP
USDP
USDP
$ 1.0006
+0.04%
+0.02%
+0.04%
$ 31.98M
$ 6.24K
4
USAT
USAT
USAT
$ 0.9994
+0.02%
+0.01%
-0.01%
$ 10.00M
$ 54.69K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة GENIUS Act Compliant Stablecoin ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
GENIUS Act Compliant Stablecoin تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 4 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $77.66B.
ما هو التوكن GENIUS Act Compliant Stablecoin الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين GENIUS Act Compliant Stablecoin التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر USDP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة GENIUS Act Compliant Stablecoin الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 4 GENIUS Act Compliant Stablecoin التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة GENIUS Act Compliant Stablecoin الشائعة USDC, PYUSD, USDP. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة GENIUS Act Compliant Stablecoin ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة GENIUS Act Compliant Stablecoin حوالي $77.66B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع GENIUS Act Compliant Stablecoin ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.