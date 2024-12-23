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سعر Rupiah Token (IDRT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.83M . يتم تحديث سعر IDRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rupiah Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.77K - تغيير سعر Rupiah Token خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 291.13B

أداء سعر Rupiah Token (IDRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rupiah Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rupiah Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rupiah Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rupiah Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.15% 30 يوم $ 0 -2.96% 60 يوم $ 0 -3.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rupiah Token (IDRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rupiah Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) -2.00%

معلومات سوق Rupiah Token (IDRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: