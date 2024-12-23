سعر Rupiah Token (IDRT)
سعر Rupiah Token (IDRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.83M. يتم تحديث سعر IDRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rupiah Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.77K
- تغيير سعر Rupiah Token خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 291.13B
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خلال اليوم، كان سعر Rupiah Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rupiah Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rupiah Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rupiah Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.15%
|30 يوم
|$ 0
|-2.96%
|60 يوم
|$ 0
|-3.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rupiah Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.15%
-2.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system.
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