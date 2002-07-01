تستخدم بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) عقودًا ذكية لإعادة إنشاء الخدمات المالية التقليدية - مثل الإقراض والاقتراض والتداول - على سلسلة الكتل. تلغي شبكات الند للند هذه الحاجة إلى وسطاء مركزيين مثل البنوك. غالبًا ما تستحوذ رموز DeFi المميزة على قيمة البروتوكول، مما يوفر لحامليها حقوق التصويت في الحوكمة وفرصًا محتملة لمشاركة الإيرادات.

تحدث الخسارة غير الدائمة عندما يتغير سعر التوكنات المودعة بشكل كبير مقارنةً بالوقت الذي تم فيه إيداع التوكنات في البداية في مجمع سيولة DeFi، مما قد يترك لمزود السيولة قيمة أقل من مجرد الاحتفاظ بالأصول.

البورصات اللامركزية (DEX) هي سوق من نظير إلى نظير، حيث يقوم متداولو العملات الرقمية بتنفيذ المعاملات مباشرة من محافظهم الرقمية الشخصية، مما يلغي الحاجة إلى إيداع الأموال في جهة مركزية لحفظ العملات الرقمية.

في حين أن منصات DeFi توفر الشفافية، فإن منصات الإقراض DeFi تحمل مخاطر متأصلة مثل نقاط الضعف في ترميز العقود الذكية، والتقلبات الشديدة في أسعار الأصول، وأحداث التصفية المحتملة أثناء الانكماش المفاجئ في السوق.

زراعة العوائد هي استراتيجية DeFi شائعة حيث يقوم المستخدمون بحجز أصولهم من العملات الرقمية في مجمعات سيولة البروتوكول. في مقابل توفير هذه السيولة، يكسب المستخدمون مكافآت في شكل فائدة أو رموز DeFi المسكوكة حديثًا.

تستحوذ رموز بروتوكول DeFi على القيمة الاقتصادية من خلال منح حاملي الرموز المميزة حقوق التصويت على ترقيات البرمجيات، وفي كثير من الأحيان عن طريق توزيع نسبة مئوية من رسوم معاملات البروتوكول على حاملي الرموز المميزة.

يمثل التمويل اللامركزي (DeFi) نظامًا ماليًا مبنيًا بالكامل على شبكات البلوكشين. تستخدم DeFi العقود الذكية لتقديم خدمات الإقراض والاقتراض والتداول دون الاعتماد على المؤسسات المركزية مثل البنوك التجارية.

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