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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى الرموز المميزة للتمويل اللامركزي (DeFi) من حيث القيمة السوقية

تستخدم بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) عقودًا ذكية لإعادة إنشاء الخدمات المالية التقليدية - مثل الإقراض والاقتراض والتداول - على سلسلة الكتل. تلغي شبكات الند للند هذه الحاجة إلى وسطاء مركزيين مثل البنوك. غالبًا ما تستحوذ رموز DeFi المميزة على قيمة البروتوكول، مما يوفر لحامليها حقوق التصويت في الحوكمة وفرصًا محتملة لمشاركة الإيرادات.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,908.29
+0.06%
+1.33%
+2.48%
$ 17.17B
$ 30.07
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.92
-0.35%
+2.32%
+8.99%
$ 14.96B
$ 15.41K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,364.05
-0.12%
+0.01%
+2.26%
$ 8.81B
$ 4.03M
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.508
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.294
+0.46%
+0.12%
-11.16%
$ 2.05B
$ 87.26K
6
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33628
+0.39%
+2.21%
+1.05%
$ 1.65B
$ 1.03M
7
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6013
-0.05%
+0.22%
+0.02%
$ 1.62B
$ 595.89K
8
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 87.93
+0.23%
+1.62%
+0.80%
$ 1.36B
$ 927.54
9
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05338
+1.03%
+1.11%
+2.64%
$ 1.26B
$ 1.12M
10
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.1257
+0.32%
+5.83%
+7.49%
$ 1.07B
$ 103.53K
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.27M
12
JUST
JUST
JST
$ 0.10841
+0.21%
-0.07%
+7.39%
$ 923.92M
$ 591.54K
13
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07907
+1.01%
+5.17%
+5.21%
$ 842.25M
$ 1.99M
14
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08333
-0.05%
-0.16%
-6.28%
$ 774.36M
$ 3.16M
15
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.65
+0.27%
+0.01%
+1.11%
$ 770.30M
$ 2.12M
16
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.4
-0.13%
+0.01%
+0.84%
$ 770.23M
$ 364.92K
17
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.358004
+0.67%
+1.04%
+75.40%
$ 768.50M
$ 6.16M
18
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3345
-0.02%
+0.65%
-2.59%
$ 586.00M
$ 596.21K
19
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1682
-0.12%
+0.12%
-3.05%
$ 559.47M
$ 522.27K
20
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.477
+0.48%
+1.37%
+1.51%
$ 519.70M
$ 189.00K
21
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4921
-0.04%
-1.22%
+34.65%
$ 441.13M
$ 5.12M
22
Injective
Injective
INJ
$ 4.118
-0.17%
-0.12%
-7.28%
$ 412.68M
$ 232.04K
23
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4123
-0.72%
+1.60%
-0.51%
$ 393.72M
$ 1.54M
24
Curve
Curve
CRV
$ 0.247
-0.40%
-0.40%
-6.57%
$ 379.79M
$ 2.37M
25
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 355.67M
$ 453.89K
26
SUN
SUN
SUN
$ 0.017862
-0.11%
-0.16%
-2.45%
$ 343.01M
$ 6.01M
27
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03898
-0.10%
-0.51%
-8.39%
$ 307.75M
$ 3.63M
28
SEI
SEI
SEI
$ 0.04013
+0.42%
+0.98%
+0.70%
$ 290.15M
$ 1.28M
29
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,182
+0.19%
+0.02%
+1.59%
$ 288.75M
$ 3.15M
30
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,029.91
+0.15%
+0.01%
+2.27%
$ 288.68M
$ 10.68K
31
JITO
JITO
JTO
$ 0.5899
-0.24%
-0.77%
+7.53%
$ 287.04M
$ 133.78K
32
TIA
TIA
TIA
$ 0.3014
-0.03%
-1.89%
-2.62%
$ 277.36M
$ 792.47K
33
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.46
+0.22%
-0.00%
-0.97%
$ 275.87M
$ 275.38K
34
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.44
-0.96%
+1.14%
+1.04%
$ 275.56M
$ 583.77
35
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004779
0.00%
-0.33%
-7.02%
$ 263.88M
$ 1.71B
36
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3038
-0.03%
-0.49%
+5.55%
$ 256.39M
$ 309.85K
37
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.59722
-4.80%
-42.80%
-4.35%
$ 249.93M
$ 2.62M
38
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.321
+0.08%
+3.93%
+0.38%
$ 225.89M
$ 238.68K
39
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 216.77M
$ 32.87K
40
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 87.85
+0.73%
+0.02%
+1.00%
$ 215.18M
$ 5.43K
41
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998958
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 214.21M
$ 10.50M
42
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16654
0.00%
+1.17%
+11.94%
$ 197.56M
$ 538.36K
43
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06428
-0.12%
-1.35%
-2.38%
$ 184.75M
$ 812.85K
44
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 106.29
+0.09%
+0.01%
+1.28%
$ 179.47M
$ 661.99K
45
Compound
Compound
COMP
$ 17.33
+2.79%
+6.86%
+6.86%
$ 173.00M
$ 3.65K
46
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6189
-0.11%
-0.27%
-0.83%
$ 166.98M
$ 98.96K
47
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,941.25
+0.42%
+0.02%
+2.77%
$ 166.64M
--
48
DEXE
DEXE
DEXE
$ 1.916
-0.47%
+4.87%
-4.54%
$ 160.35M
$ 93.02K
49
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015993
+0.73%
+1.79%
-1.79%
$ 158.58M
$ 114.60M
50
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.595
-0.37%
-3.10%
-3.86%
$ 156.50M
$ 38.56K

الأسئلة الشائعة

ماذا يعني التمويل اللامركزي (DeFi) في نظام Web3 البيئي؟
يمثل التمويل اللامركزي (DeFi) نظامًا ماليًا مبنيًا بالكامل على شبكات البلوكشين. تستخدم DeFi العقود الذكية لتقديم خدمات الإقراض والاقتراض والتداول دون الاعتماد على المؤسسات المركزية مثل البنوك التجارية.
كيف تستحوذ رموز بروتوكول DeFi على القيمة الاقتصادية؟
تستحوذ رموز بروتوكول DeFi على القيمة الاقتصادية من خلال منح حاملي الرموز المميزة حقوق التصويت على ترقيات البرمجيات، وفي كثير من الأحيان عن طريق توزيع نسبة مئوية من رسوم معاملات البروتوكول على حاملي الرموز المميزة.
ما هي زراعة الغلة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)؟
زراعة العوائد هي استراتيجية DeFi شائعة حيث يقوم المستخدمون بحجز أصولهم من العملات الرقمية في مجمعات سيولة البروتوكول. في مقابل توفير هذه السيولة، يكسب المستخدمون مكافآت في شكل فائدة أو رموز DeFi المسكوكة حديثًا.
هل منصات التمويل اللامركزي (DeFi) آمنة للاستخدام؟
في حين أن منصات DeFi توفر الشفافية، فإن منصات الإقراض DeFi تحمل مخاطر متأصلة مثل نقاط الضعف في ترميز العقود الذكية، والتقلبات الشديدة في أسعار الأصول، وأحداث التصفية المحتملة أثناء الانكماش المفاجئ في السوق.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.