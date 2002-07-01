تستخدم بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) عقودًا ذكية لإعادة إنشاء الخدمات المالية التقليدية - مثل الإقراض والاقتراض والتداول - على سلسلة الكتل. تلغي شبكات الند للند هذه الحاجة إلى وسطاء مركزيين مثل البنوك. غالبًا ما تستحوذ رموز DeFi المميزة على قيمة البروتوكول، مما يوفر لحامليها حقوق التصويت في الحوكمة وفرصًا محتملة لمشاركة الإيرادات.
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