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سعر Quantoz EURQ (EURQ) المباشر لليوم هو USD 1.056 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.58M . يتم تحديث سعر EURQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quantoz EURQ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.37K - تغيير سعر Quantoz EURQ خلال اليوم هو -1.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50M

أداء سعر Quantoz EURQ (EURQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quantoz EURQ مقابل USD هو $ -0.011571361332582 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantoz EURQ مقابل USD هو $ +0.0073987584 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantoz EURQ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantoz EURQ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.011571361332582 -1.08% 30 يوم $ +0.0073987584 +0.70% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quantoz EURQ (EURQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantoz EURQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24 ساعة مرتفع $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -1.08% تغير السعر (7 أيام) +0.86%

معلومات سوق Quantoz EURQ (EURQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: