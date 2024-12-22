سعر Quantoz EURQ (EURQ)
سعر Quantoz EURQ (EURQ) المباشر لليوم هو USD 1.056. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.58M. يتم تحديث سعر EURQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quantoz EURQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.37K
- تغيير سعر Quantoz EURQ خلال اليوم هو -1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50M
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خلال اليوم، كان سعر Quantoz EURQ مقابل USD هو $ -0.011571361332582 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantoz EURQ مقابل USD هو $ +0.0073987584 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantoz EURQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantoz EURQ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.011571361332582
|-1.08%
|30 يوم
|$ +0.0073987584
|+0.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantoz EURQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-1.08%
+0.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.
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