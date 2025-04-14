سعر Buildr (BLDR)
سعر Buildr (BLDR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 780.40K. يتم تحديث سعر BLDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Buildr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Buildr خلال اليوم هو -5.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Buildr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Buildr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Buildr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Buildr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Buildr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-5.73%
+14.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buildr is an AI-powered on-chain companion that enables users to launch tokens, perform token swaps, place limit orders, and automate DeFi actions using natural language. Built on BNB Smart Chain, Buildr combines AI with blockchain infrastructure to simplify on-chain execution. The $BLDR token powers the Buildr platform, providing access to exclusive features, agent usage, governance, and rev-share.
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