سعر FOMO اليوم

السعر المباشر لمشروع FOMO (FOMO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOMO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FOMO.

يحتل FOMO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70,368، مع عرض متداول قدره 100.00B FOMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOMO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FOMO بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+148.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FOMO (FOMO)

القيمة السوقية $ 70.37K$ 70.37K $ 70.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.37K$ 70.37K $ 70.37K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,995,061,541.69853 99,995,061,541.69853 99,995,061,541.69853

القيمة السوقية الحالية لـ FOMO هي $ 70.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FOMO يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99995061541.69853. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.37K.