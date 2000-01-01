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أعلى عملة الدولار الأمريكي المستقرة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع عملة الدولار الأمريكي المستقرة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 183.01B
$ 32.27B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0006
-0.01%
-0.01%
+0.02%
$ 10.58B
$ 65.49K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.001
-0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 1.94M
5
USD1
USD1
USD1
$ 0.99984
0.00%
-0.03%
-0.05%
$ 4.39B
$ 1.39M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999942
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 3.46B
$ 297.00M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999709
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 58.96M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.75B
$ 119.76M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 1.36B
$ 591.90
10
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 1.30B
$ 135.63K
11
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
-0.01%
+0.01%
+0.03%
$ 1.00B
$ 58.97K
12
GHO
GHO
GHO
$ 0.99878
-0.01%
0.00%
+0.05%
$ 698.15M
$ 1.77M
13
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999689
+0.04%
0.00%
-0.03%
$ 679.71M
$ 20.54M
14
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998354
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 550.56M
$ 24.30K
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
-0.01%
-0.01%
+0.19%
$ 494.02M
$ 6.35K
16
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999235
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 357.66M
$ 415.10K
17
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 336.81M
$ 42.83K
18
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.940284
0.00%
+0.00%
-0.66%
$ 304.78M
$ 877.07K
19
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.99914
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 215.16M
$ 6.49M
20
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998969
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 214.24M
$ 10.78M
21
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999459
-0.01%
0.00%
-0.15%
$ 174.15M
$ 43.63K
22
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.997981
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 149.49M
$ 3.19M
23
CASH
CASH
CASH
$ 0.998934
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 122.60M
$ 4.61M
24
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999818
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 112.70M
$ 2.67M
25
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.99978
0.00%
0.00%
0.00%
$ 100.14M
--
26
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.9994
+0.02%
0.00%
+0.02%
$ 93.07M
$ 4.18M
27
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.99965
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 64.14M
$ 717.04K
28
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.99834
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 60.75M
$ 84.97K
29
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997606
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 53.00M
$ 839.94K
30
USDKG
USDKG
USDKG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.00M
$ 3.17K
31
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital Dollar
FIDD
$ 0.999452
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 48.92M
$ 22.41M
32
JupUSD
JupUSD
JUPUSD
$ 0.998821
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 48.37M
$ 2.39M
33
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 44.60M
$ 53.73K
34
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998707
0.00%
0.00%
-0.23%
$ 39.46M
$ 266.89K
35
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998851
0.00%
+0.00%
+0.03%
$ 35.94M
$ 49.11K
36
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.998755
+0.03%
0.00%
+0.05%
$ 34.37M
$ 6.32K
37
pathUSD
pathUSD
PATHUSD
$ 1.001
+0.10%
+0.01%
-0.30%
$ 33.01M
$ 1.64M
38
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
0.00%
+0.02%
+0.03%
$ 31.98M
$ 6.24K
39
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.944939
+0.42%
+0.03%
-2.10%
$ 31.19M
$ 236.23
40
Mezo USD
Mezo USD
MUSD
$ 0.990977
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 30.75M
$ 178.94K
41
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 30.75M
$ 243.56K
42
Universal USD
Universal USD
USDU
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 30.67M
$ 498.90
43
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.003
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 27.81M
$ 134.50K
44
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004893
+0.04%
-0.24%
-5.70%
$ 27.29M
$ 15.08M
45
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.99763
0.00%
--
+0.03%
$ 26.75M
$ 685.29
46
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999209
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 25.82M
$ 380.18K
47
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.342345
+12.26%
+0.02%
+3.98%
$ 25.64M
$ 462.26
48
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2789
+0.11%
-2.54%
-8.85%
$ 24.71M
$ 185.40K
49
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.998729
0.00%
+0.00%
+0.05%
$ 22.53M
$ 70.04K
50
USDH
USDH
USDH
$ 0.995458
-0.28%
+0.00%
+0.52%
$ 21.26M
$ 34.39K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة عملة الدولار الأمريكي المستقرة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
عملة الدولار الأمريكي المستقرة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 120 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $294.67B.
ما هو التوكن عملة الدولار الأمريكي المستقرة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين عملة الدولار الأمريكي المستقرة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر USDM أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة عملة الدولار الأمريكي المستقرة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 120 عملة الدولار الأمريكي المستقرة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة عملة الدولار الأمريكي المستقرة الشائعة USDT, USDC, USDS. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة عملة الدولار الأمريكي المستقرة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة عملة الدولار الأمريكي المستقرة حوالي $294.67B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملة الدولار الأمريكي المستقرة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.