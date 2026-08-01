سعر bitsCrunch Token اليوم

السعر المباشر لمشروع bitsCrunch Token (BCUT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCUT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BCUT.

يحتل bitsCrunch Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 434,777، مع عرض متداول قدره 706.27M BCUT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCUT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.535915، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BCUT بمقدار +0.86% خلال الساعة الماضية و-9.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.49K.

معلومات سوق bitsCrunch Token (BCUT)

القيمة السوقية $ 434.78K$ 434.78K $ 434.78K الحجم (24 ساعة) $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 569.44K$ 569.44K $ 569.44K إمداد دورة التداول 706.27M 706.27M 706.27M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ bitsCrunch Token هي $ 434.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.49K. العرض المتداول لـ BCUT يبلغ 706.27M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 569.44K.