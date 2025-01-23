سعر Meta USD (MUSD)
سعر Meta USD (MUSD) المباشر لليوم هو USD 0.00100106. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.44K. يتم تحديث سعر MUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 365.95
- تغيير سعر Meta USD خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.44M
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خلال اليوم، كان سعر Meta USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-0.18%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.
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