احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MUSD.

سعر Meta USD (MUSD) المباشر لليوم هو USD 0.00100106 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.44K . يتم تحديث سعر MUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 365.95 - تغيير سعر Meta USD خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.44M

أداء سعر Meta USD (MUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meta USD (MUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00098026$ 0.00098026 $ 0.00098026 24 ساعة مرتفع $ 0.00102194$ 0.00102194 $ 0.00102194 عالية طوال الوقت $ 0.00102194$ 0.00102194 $ 0.00102194 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Meta USD (MUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: