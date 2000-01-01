أعلى الرموز المميزة المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القيمة السوقية

تُسلط هذه الفئة الضوء على مشاريع البلوك تشين التي طورتها فرق مقرها الولايات المتحدة أو التي ترتكز بشكل كبير على سوق العملات الرقمية الأمريكية. هذه الأصول شديدة الحساسية للأطر التنظيمية في الولايات المتحدة، والتبني المؤسسي في وول ستريت، وسياسات الاقتصاد الكلي. عادةً ما تركز المشاريع هنا على الامتثال القانوني الصارم، ودعم رأس المال الاستثماري القوي، والبنية التحتية للسوق على المستوى المؤسسي.