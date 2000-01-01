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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى الرموز المميزة المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القيمة السوقية

تُسلط هذه الفئة الضوء على مشاريع البلوك تشين التي طورتها فرق مقرها الولايات المتحدة أو التي ترتكز بشكل كبير على سوق العملات الرقمية الأمريكية. هذه الأصول شديدة الحساسية للأطر التنظيمية في الولايات المتحدة، والتبني المؤسسي في وول ستريت، وسياسات الاقتصاد الكلي. عادةً ما تركز المشاريع هنا على الامتثال القانوني الصارم، ودعم رأس المال الاستثماري القوي، والبنية التحتية للسوق على المستوى المؤسسي.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0012
-0.14%
+0.38%
-0.73%
$ 62.25B
$ 13.04M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.96
-0.14%
+1.08%
+1.00%
$ 44.08B
$ 426.39K
4
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.006
0.00%
--
-1.47%
$ 21.54B
$ 134.19M
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07042
0.00%
+0.71%
-0.44%
$ 12.01B
$ 59.43M
6
Zcash
Zcash
ZEC
$ 512.37
-0.43%
+3.86%
+7.96%
$ 8.52B
$ 5.30K
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1748
-0.17%
-0.57%
-5.88%
$ 6.35B
$ 18.23M
8
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.529
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
9
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1582
-0.13%
+0.38%
-1.68%
$ 5.34B
$ 1.32M
10
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.54
+0.02%
-0.02%
-1.66%
$ 3.44B
$ 57.36K
11
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.066
+0.41%
+1.34%
-0.15%
$ 2.86B
$ 1.96M
12
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999813
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 55.93M
13
$ 0.6775
+0.21%
+0.41%
0.00%
$ 2.74B
$ 1.25M
14
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.34
+0.11%
-0.38%
+1.53%
$ 2.73B
$ 32.04K
15
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6144
-0.84%
+0.85%
+3.77%
$ 2.10B
$ 357.51K
16
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.302
+0.46%
+0.12%
-11.16%
$ 2.05B
$ 87.26K
17
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06037
+0.05%
+1.06%
+9.43%
$ 1.91B
$ 1.46M
18
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.75B
$ 115.11M
19
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33496
+0.39%
+2.21%
+1.05%
$ 1.65B
$ 1.03M
20
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7579
+0.04%
-0.46%
-3.15%
$ 1.28B
$ 865.70K
21
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3546
-0.11%
-1.25%
+6.53%
$ 1.21B
$ 1.86M
22
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08749
+0.25%
+1.92%
-0.44%
$ 941.21M
$ 1.11M
23
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07869
+0.15%
+0.15%
-1.71%
$ 704.03M
$ 1.12M
24
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025475
-0.78%
-3.53%
-0.82%
$ 701.49M
$ 14.92M
25
Render
Render
RENDER
$ 1.266
+0.08%
+0.55%
+2.41%
$ 660.36M
$ 95.58K
26
VVV
VVV
VVV
$ 12.7655
+1.84%
+7.74%
+12.62%
$ 601.31M
$ 5.70K
27
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3341
-0.02%
+0.65%
-2.59%
$ 586.00M
$ 596.21K
28
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1681
-0.12%
+0.12%
-3.05%
$ 559.47M
$ 522.27K
29
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6703
+0.55%
-1.51%
-4.76%
$ 530.90M
$ 2.45M
30
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07568
+0.64%
+1.15%
-3.10%
$ 471.19M
$ 2.43M
31
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5287
+1.33%
-0.87%
-8.49%
$ 438.38M
$ 573.58K
32
Injective
Injective
INJ
$ 4.124
-0.17%
-0.12%
-7.28%
$ 412.68M
$ 232.04K
33
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4111
-0.72%
+1.60%
-0.51%
$ 393.72M
$ 1.54M
34
DASH
DASH
DASH
$ 30.44
-0.03%
+0.86%
+0.03%
$ 387.67M
$ 8.93K
35
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.005968
+0.51%
-0.55%
-5.96%
$ 375.21M
$ 25.30M
36
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.405
+0.29%
-0.92%
-4.48%
$ 333.80M
$ 502.49K
37
SEI
SEI
SEI
$ 0.04005
+0.42%
+0.98%
+0.70%
$ 290.15M
$ 1.28M
38
JITO
JITO
JTO
$ 0.5892
-0.24%
-0.77%
+7.53%
$ 287.04M
$ 133.78K
39
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1214
0.00%
-0.98%
-3.49%
$ 220.66M
$ 458.01K
40
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1973
+0.10%
+0.20%
+1.75%
$ 215.18M
$ 420.45K
41
Decred
Decred
DCR
$ 12.092
-0.11%
+0.74%
-6.05%
$ 210.91M
$ 5.05K
42
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002326
+0.52%
-0.94%
+1.31%
$ 204.76M
$ 62.33B
43
OP
OP
OP
$ 0.08394
+0.35%
-0.15%
-5.30%
$ 181.41M
$ 654.71K
44
Compound
Compound
COMP
$ 17.57
+2.79%
+6.86%
+6.86%
$ 173.00M
$ 3.65K
45
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.001601
+0.73%
+1.79%
-1.79%
$ 158.58M
$ 114.60M
46
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.50714
-0.14%
-0.03%
+3.67%
$ 150.54M
$ 2.96M
47
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01339
-0.30%
+0.37%
-2.10%
$ 146.61M
$ 4.88M
48
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.137359
-0.06%
-0.00%
+2.45%
$ 137.36M
$ 2.47M
49
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001415
+0.36%
-3.17%
-7.50%
$ 135.18M
$ 75.17M
50
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1695
+0.24%
-0.29%
-2.13%
$ 134.71M
$ 495.39K

الأسئلة الشائعة

ما الذي يُعرّف الأصل الرقمي في فئة العملات الرقمية "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية"؟
تشمل الأصول الرقمية في فئة "صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية" مشاريع البلوك تشين التي طورتها فرق المؤسسات الأمريكية أو مؤسسات التشفير التي ترتكز بشكل كبير في النظام المالي المؤسسي في الولايات المتحدة.
كيف تؤثر سياسات الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة على رموز "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية"؟
تُظهر الرموز المميزة "صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية" ارتباطًا كبيرًا بالأسهم الأمريكية التقليدية. وبالتالي، فإن تغيرات أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي وتقارير التضخم في الولايات المتحدة تؤثر بشكل مباشر على السيولة الإجمالية وتقييم هذه الرموز المميزة.
لماذا يشيع دعم رأس المال الاستثماري المؤسسي لمشاريع التشفير "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية"؟
ونظرًا لقربها الجغرافي من وول ستريت ووادي السيليكون، فإن مشاريع العملات الرقمية "صُنعت في الولايات المتحدة الأمريكية" كثيرًا ما تحصل على تمويل هائل في مراحلها المبكرة من شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في الولايات المتحدة وتؤكد على الامتثال القانوني الصارم.
كيف يؤثر اعتماد وول ستريت على تقييم مشاريع العملات الرقمية في الولايات المتحدة؟
عندما تقوم المؤسسات المالية في وول ستريت بدمج أو تبني مشروع عملة رقمية مقرها الولايات المتحدة، فإن ذلك يشير إلى تدفقات هائلة من رأس المال المؤسسي، مما يزيد بشكل كبير من التقييم الأساسي والمصداقية العالمية للرموز المعنية.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع صنع في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.