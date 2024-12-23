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سعر Ferro (FER) المباشر لليوم هو USD 0.00473264 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.39M . يتم تحديث سعر FER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ferro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.84K - تغيير سعر Ferro خلال اليوم هو -4.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.35B

أداء سعر Ferro (FER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ferro مقابل USD هو $ -0.000235521592396068 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ferro مقابل USD هو $ -0.0013942906 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ferro مقابل USD هو $ +0.0024489301 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ferro مقابل USD هو $ +0.001072497701630898 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000235521592396068 -4.74% 30 يوم $ -0.0013942906 -29.46% 60 يوم $ +0.0024489301 +51.75% 90 يوم $ +0.001072497701630898 +29.30%

تحليل سعر Ferro (FER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ferro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0047004$ 0.0047004 $ 0.0047004 24 ساعة مرتفع $ 0.0050227$ 0.0050227 $ 0.0050227 عالية طوال الوقت $ 0.126073$ 0.126073 $ 0.126073 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -4.74% تغير السعر (7 أيام) -8.37%

معلومات سوق Ferro (FER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: