سعر AgentTank اليوم

السعر المباشر لمشروع AgentTank (TANK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TANK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TANK.

يحتل AgentTank حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,715، مع عرض متداول قدره 999.72M TANK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TANK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04527386، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TANK بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و-2.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AgentTank (TANK)

القيمة السوقية $ 31.72K$ 31.72K $ 31.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.72K$ 31.72K $ 31.72K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,722,937.351599 999,722,937.351599 999,722,937.351599

القيمة السوقية الحالية لـ AgentTank هي $ 31.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TANK يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999722937.351599. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.72K.