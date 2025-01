ما هو aixCB by Virtuals ( AIXCB )

aixCB Capital is a community-backed, AI-driven venture capital initiative focused on funding and supporting early-stage AI, AI Agents, and Decentralized Science (DeSci) projects. By leveraging cutting-edge technology and a strong network of collaborators, aixCB Capital bridges the gap between visionary founders and the resources they need to succeed.Enabling community-driven governance for transparent and inclusive decision-making, ensuring alignment with stakeholder interests.

المصدر aixCB by Virtuals (AIXCB) مستند تقني الموقع الرسمي