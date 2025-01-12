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سعر aixCB by Virtuals (AIXCB) المباشر لليوم هو USD 0.04453996 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.27M . يتم تحديث سعر AIXCB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق aixCB by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72M - تغيير سعر aixCB by Virtuals خلال اليوم هو +1.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 993.51M

أداء سعر aixCB by Virtuals (AIXCB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aixCB by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00063077 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر aixCB by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر aixCB by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر aixCB by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00063077 +1.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر aixCB by Virtuals (AIXCB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر aixCB by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04387898$ 0.04387898 $ 0.04387898 24 ساعة مرتفع $ 0.04733737$ 0.04733737 $ 0.04733737 عالية طوال الوقت $ 0.113304$ 0.113304 $ 0.113304 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) +1.44% تغير السعر (7 أيام) -36.92%

معلومات سوق aixCB by Virtuals (AIXCB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: