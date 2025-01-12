سعر aixCB by Virtuals (AIXCB)
سعر aixCB by Virtuals (AIXCB) المباشر لليوم هو USD 0.04453996. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.27M. يتم تحديث سعر AIXCB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق aixCB by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72M
- تغيير سعر aixCB by Virtuals خلال اليوم هو +1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 993.51M
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خلال اليوم، كان سعر aixCB by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00063077 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aixCB by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aixCB by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aixCB by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00063077
|+1.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر aixCB by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
+1.44%
-36.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
aixCB Capital is a community-backed, AI-driven venture capital initiative focused on funding and supporting early-stage AI, AI Agents, and Decentralized Science (DeSci) projects. By leveraging cutting-edge technology and a strong network of collaborators, aixCB Capital bridges the gap between visionary founders and the resources they need to succeed.Enabling community-driven governance for transparent and inclusive decision-making, ensuring alignment with stakeholder interests.
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