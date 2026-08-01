سعر Cycle Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Cycle Network (CYC) اليوم هو $ 0.0138859، مع تغير بنسبة 2.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CYC الحالي إلى USD هو $ 0.0138859 لكل CYC.

يحتل Cycle Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,110,657، مع عرض متداول قدره 152.00M CYC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CYC بين $ 0.0138596 (أدنى) و$ 0.01434726 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.11831، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00639678.

على المدى القصير، تحرك CYC بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+14.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 148.28K.

معلومات سوق Cycle Network (CYC)

القيمة السوقية $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M الحجم (24 ساعة) $ 148.28K$ 148.28K $ 148.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.89M$ 13.89M $ 13.89M إمداد دورة التداول 152.00M 152.00M 152.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cycle Network هي $ 2.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 148.28K. العرض المتداول لـ CYC يبلغ 152.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.89M.