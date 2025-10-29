معلومات سعر Umbrella Network (UMB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +19.81% تغير السعر (1يوم) +14.22% تغير السعر (7 أيام) -19.22% تغير السعر (7 أيام) -19.22%

سعر Umbrella Network (UMB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UMB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUMB على الإطلاق هو $ 2.62، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UMB +19.81% على مدار الساعة الماضية، +14.22% على مدار 24 ساعة، و -19.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Umbrella Network (UMB)

القيمة السوقية $ 75.63K$ 75.63K $ 75.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 78.89K$ 78.89K $ 78.89K إمداد دورة التداول 429.02M 429.02M 429.02M إجمالي العرض 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

القيمة السوقية الحالية لـ Umbrella Network هي $ 75.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UMB يبلغ 429.02M، مع إجمالي عرض 447532308.6155464. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 78.89K.