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سعر Juris Protocol (JURIS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M . يتم تحديث سعر JURIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Juris Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.86K - تغيير سعر Juris Protocol خلال اليوم هو -2.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 387.17B

أداء سعر Juris Protocol (JURIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Juris Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Juris Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Juris Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Juris Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Juris Protocol (JURIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Juris Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.76% تغير السعر (1يوم) -2.72% تغير السعر (7 أيام) +5.67%

معلومات سوق Juris Protocol (JURIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: