سعر Mirror Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Mirror Protocol (MIR) اليوم هو $ 0.00320373، مع تغير بنسبة 0.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIR الحالي إلى USD هو $ 0.00320373 لكل MIR.

يحتل Mirror Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 249,065، مع عرض متداول قدره 77.74M MIR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIR بين $ 0.00316223 (أدنى) و$ 0.00338952 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 12.9، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00228196.

على المدى القصير، تحرك MIR بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+2.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.18K.

معلومات سوق Mirror Protocol (MIR)

القيمة السوقية $ 249.07K$ 249.07K $ 249.07K الحجم (24 ساعة) $ 2.18K$ 2.18K $ 2.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M إمداد دورة التداول 77.74M 77.74M 77.74M إجمالي العرض 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mirror Protocol هي $ 249.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.18K. العرض المتداول لـ MIR يبلغ 77.74M، مع إجمالي عرض 370575000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.19M.