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سعر NEKO (NEKO) المباشر لليوم هو USD 0.00006137 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NEKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NEKO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.36K - تغيير سعر NEKO خلال اليوم هو -1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NEKO (NEKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NEKO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NEKO مقابل USD هو $ -0.0000281332 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NEKO مقابل USD هو $ -0.0000446878 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NEKO مقابل USD هو $ -0.0002583623215259868 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.67% 30 يوم $ -0.0000281332 -45.84% 60 يوم $ -0.0000446878 -72.81% 90 يوم $ -0.0002583623215259868 -80.80%

تحليل سعر NEKO (NEKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NEKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00006074$ 0.00006074 $ 0.00006074 24 ساعة مرتفع $ 0.00006405$ 0.00006405 $ 0.00006405 عالية طوال الوقت $ 0.00134127$ 0.00134127 $ 0.00134127 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.67% تغير السعر (7 أيام) -6.35%

معلومات سوق NEKO (NEKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: