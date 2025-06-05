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سعر Agent Ted (TED) المباشر لليوم هو USD 0.01856705 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.59M . يتم تحديث سعر TED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent Ted الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Agent Ted خلال اليوم هو -7.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Agent Ted (TED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Ted مقابل USD هو $ -0.00144229209525698 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Ted مقابل USD هو $ +0.0032852538 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Ted مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Ted مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00144229209525698 -7.20% 30 يوم $ +0.0032852538 +17.69% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent Ted (TED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Ted: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0185437$ 0.0185437 $ 0.0185437 24 ساعة مرتفع $ 0.02036236$ 0.02036236 $ 0.02036236 عالية طوال الوقت $ 0.050497$ 0.050497 $ 0.050497 تغير السعر (1 ساعة) -2.21% تغير السعر (1يوم) -7.20% تغير السعر (7 أيام) -20.81%

معلومات سوق Agent Ted (TED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: