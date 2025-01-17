سعر Cod3x USD (CDXUSD)
سعر Cod3x USD (CDXUSD) المباشر لليوم هو USD 1.003. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CDXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cod3x USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.66K
- تغيير سعر Cod3x USD خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CDXUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CDXUSD.
خلال اليوم، كان سعر Cod3x USD مقابل USD هو $ +0.00046575 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cod3x USD مقابل USD هو $ +0.0060313399 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cod3x USD مقابل USD هو $ +0.0124557555 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cod3x USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00046575
|+0.05%
|30 يوم
|$ +0.0060313399
|+0.60%
|60 يوم
|$ +0.0124557555
|+1.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cod3x USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+0.05%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cdxUSD presents a unique implementation of features from the industry's leading Collateralized Debt Position (CDP) platforms, aggregated into a new DeFi primitive that addresses assessed fl aws and optimizes for user safety and reduced protocol risk. The stablecoin features structural risk mitigations that reinforce its security and enable it to scale yields organically alongside the system. Cod3x cdxUSD is planned to be available on various EVM chains in the form of an ERC20 Token. Cod3x is able to create and manage Facilitators, whereby each Facilitator is associated with a strategy that can autonomously mint and burn cdxUSD tokens. The design allows for flexibility and upgradability on how cdxUSD is minted, while isolating risk.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CDXUSD إلى AUD
A$1.61483
|1 CDXUSD إلى GBP
￡0.81243
|1 CDXUSD إلى EUR
€0.97291
|1 CDXUSD إلى USD
$1.003
|1 CDXUSD إلى MYR
RM4.5135
|1 CDXUSD إلى TRY
₺35.63659
|1 CDXUSD إلى JPY
¥155.88626
|1 CDXUSD إلى RUB
₽103.93086
|1 CDXUSD إلى INR
₹86.83974
|1 CDXUSD إلى IDR
Rp16,442.62032
|1 CDXUSD إلى PHP
₱58.79586
|1 CDXUSD إلى EGP
￡E.50.5512
|1 CDXUSD إلى BRL
R$6.05812
|1 CDXUSD إلى CAD
C$1.44432
|1 CDXUSD إلى BDT
৳121.94474
|1 CDXUSD إلى NGN
₦1,559.8656
|1 CDXUSD إلى UAH
₴42.30654
|1 CDXUSD إلى VES
Bs54.162
|1 CDXUSD إلى PKR
Rs279.77682
|1 CDXUSD إلى KZT
₸532.0915
|1 CDXUSD إلى THB
฿34.54332
|1 CDXUSD إلى TWD
NT$33.00873
|1 CDXUSD إلى CHF
Fr0.91273
|1 CDXUSD إلى HKD
HK$7.80334
|1 CDXUSD إلى MAD
.د.م10.09018