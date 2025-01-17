احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CDXUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CDXUSD.

سعر Cod3x USD (CDXUSD) المباشر لليوم هو USD 1.003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CDXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cod3x USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.66K - تغيير سعر Cod3x USD خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cod3x USD (CDXUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cod3x USD مقابل USD هو $ +0.00046575 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cod3x USD مقابل USD هو $ +0.0060313399 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cod3x USD مقابل USD هو $ +0.0124557555 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cod3x USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00046575 +0.05% 30 يوم $ +0.0060313399 +0.60% 60 يوم $ +0.0124557555 +1.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cod3x USD (CDXUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cod3x USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.993673$ 0.993673 $ 0.993673 24 ساعة مرتفع $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 عالية طوال الوقت $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Cod3x USD (CDXUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: