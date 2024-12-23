سعر BitcoinZ (BTCZ)
سعر BitcoinZ (BTCZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 653.01K. يتم تحديث سعر BTCZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitcoinZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.04K
- تغيير سعر BitcoinZ خلال اليوم هو -0.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.60B
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خلال اليوم، كان سعر BitcoinZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitcoinZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitcoinZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitcoinZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.78%
|30 يوم
|$ 0
|+62.11%
|60 يوم
|$ 0
|+101.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitcoinZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
-0.78%
-15.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitcoinZ is based on Bitcoin + zkSNARKs and is a decentralized CDD.
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