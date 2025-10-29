معلومات سعر Valentine Grok Companion (VALENTINE) في (USD)

سعر Valentine Grok Companion (VALENTINE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VALENTINE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVALENTINE على الإطلاق هو $ 0.01498443، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VALENTINE -0.14% على مدار الساعة الماضية، -6.48% على مدار 24 ساعة، و -10.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية الحالية لـ Valentine Grok Companion هي $ 187.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VALENTINE يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 999824169.95249. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 187.95K.