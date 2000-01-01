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أعلى العملات المستقرة المدعومة من فيات من حيث القيمة السوقية

العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية هي أصول رقمية مرتبطة مباشرة بنسبة 1:1 بقيمة عملة معينة تصدرها الحكومة، مثل الدولار الأمريكي. تحتفظ الكيانات المُصدرة باحتياطيات من العملة الورقية الفعلية أو الأصول السائلة المكافئة لدعم الرموز المتداولة. يضمن هذا الهيكل المضمون سيولة واستقرارًا عاليين، مما يجعلها حجر الزاوية في تداول العملات الرقمية.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999234
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 183.01B
$ 31.21B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0008
+0.01%
+0.03%
+0.03%
$ 10.58B
$ 65.29K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 1.94M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 3.46B
$ 293.37M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999813
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 55.93M
7
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.75B
$ 115.11M
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998816
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 698.17M
$ 1.80M
9
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998356
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 550.55M
$ 29.11K
10
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.999
-0.01%
-0.01%
+0.19%
$ 494.02M
$ 6.33K
11
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01153754
0.00%
-0.02%
-5.02%
$ 452.60M
$ 3.50K
12
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999381
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 357.71M
$ 415.15K
13
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 336.84M
$ 42.76K
14
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.99913
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 215.16M
$ 6.40M
15
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998958
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 214.21M
$ 10.50M
16
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 160.99M
$ 7.29M
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999769
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 112.70M
$ 3.00M
18
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995191
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.84M
$ 10.80
19
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.192457
-0.13%
--
-0.20%
$ 72.15M
$ 2.49K
20
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
21
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 57.82M
$ 1.26K
22
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626687
0.00%
+0.00%
-0.13%
$ 55.18M
$ 63.66K
23
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.191336
-0.10%
+0.00%
-1.21%
$ 54.77M
$ 7.27K
24
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997546
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 52.99M
$ 1.03M
25
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 44.61M
$ 53.91K
26
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998715
0.00%
0.00%
-0.23%
$ 39.47M
$ 267.24K
27
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998337
+0.02%
+0.00%
+0.16%
$ 35.92M
$ 3.11K
28
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.60M
$ 24.90K
29
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.998487
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 34.36M
$ 6.34K
30
USDP
USDP
USDP
$ 1.0007
+0.04%
+0.02%
+0.04%
$ 31.98M
$ 6.24K
31
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 30.81M
$ 688.36K
32
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 27.89M
$ 36.00K
33
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.003
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 27.80M
$ 136.37K
34
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004896
+0.31%
+0.18%
-5.45%
$ 27.40M
$ 14.92M
35
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999294
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 25.83M
$ 239.90K
36
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2803
+0.14%
-1.99%
-8.62%
$ 24.79M
$ 184.14K
37
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988679
0.00%
--
+0.32%
$ 24.02M
$ 2.62
38
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.999031
+0.03%
+0.00%
+0.10%
$ 22.54M
$ 65.73K
39
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 1.13
0.00%
+0.12%
+13.61%
$ 14.15M
$ 59.80
40
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.99918
-0.03%
0.00%
+0.03%
$ 12.26M
$ 7.00M
41
USDB
USDB
USDB
$ 1.001
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 11.98M
$ 4.43K
42
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.782988
-0.01%
+0.00%
+0.27%
$ 11.95M
$ 258.77K
43
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.995588
+0.01%
0.00%
+0.06%
$ 11.79M
$ 0.28
44
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974163
+0.04%
0.00%
-1.58%
$ 11.56M
$ 2.26K
45
USAT
USAT
USAT
$ 0.9993
+0.02%
+0.01%
-0.01%
$ 10.00M
$ 54.69K
46
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.942867
0.00%
0.00%
-0.33%
$ 9.78M
$ 74.06K
47
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.458E-5
0.00%
-3.80%
-3.33%
$ 9.49M
--
48
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4203
0.00%
+0.26%
0.00%
$ 8.97M
$ 3.68K
49
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.958201
+0.07%
0.00%
-2.04%
$ 7.22M
$ 1.91K
50
STASIS EURO
STASIS EURO
EURS
$ 1.19
0.00%
-0.00%
+0.85%
$ 7.02M
$ 217.61

الأسئلة الشائعة

ما هي بالضبط العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية؟
العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية هي عملات رقمية مرتبطة بشكل صارم بقيمة عملة معينة تصدرها الحكومة، مثل الدولار الأمريكي. تحتفظ الشركة المُصدِرة بمبلغ مكافئ من النقود الورقية المادية كاحتياطي لدعم المعروض من العملات المستقرة.
كيف تختلف العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية عن العملات المستقرة الخوارزمية؟
تعتمد العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية على الاحتياطيات المصرفية المادية لضمان قيمة استرداد مباشرة 1:1. لا تستخدم العملات المستقرة الخوارزمية الاحتياطيات الورقية، وتعتمد بدلاً من ذلك على التعليمات البرمجية المعقدة وحوافز المراجحة في السوق لموازنة العرض الديناميكي للرموز الرمزية.
لماذا تُعد شفافية الاحتياطي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية؟
تثبت الشفافية الاحتياطية والتدقيق المستقل أن جهة الإصدار تحتفظ بالفعل بالعملة الورقية المادية التي تدعم كل عملة مستقرة متداولة، وهو أمر حيوي للحفاظ على ثقة المستخدم ومنع أزمات السيولة.
هل يمكن أن تواجه العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية إجراءات تنظيمية أو تجميد الحسابات؟
نعم. نظرًا لأن العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية تتفاعل مع الأنظمة المصرفية التقليدية، فإن العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية معرضة بشدة للوائح الحكومية، ويمكن للكيانات المصدرة أن تضع عناوين عملات مستقرة معينة في القائمة السوداء أو تجمدها.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملة مستقرة مدعومة بعملات الفيات ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.