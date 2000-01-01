العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية هي أصول رقمية مرتبطة مباشرة بنسبة 1:1 بقيمة عملة معينة تصدرها الحكومة، مثل الدولار الأمريكي. تحتفظ الكيانات المُصدرة باحتياطيات من العملة الورقية الفعلية أو الأصول السائلة المكافئة لدعم الرموز المتداولة. يضمن هذا الهيكل المضمون سيولة واستقرارًا عاليين، مما يجعلها حجر الزاوية في تداول العملات الرقمية.
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