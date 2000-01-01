العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية هي أصول رقمية مرتبطة مباشرة بنسبة 1:1 بقيمة عملة معينة تصدرها الحكومة، مثل الدولار الأمريكي. تحتفظ الكيانات المُصدرة باحتياطيات من العملة الورقية الفعلية أو الأصول السائلة المكافئة لدعم الرموز المتداولة. يضمن هذا الهيكل المضمون سيولة واستقرارًا عاليين، مما يجعلها حجر الزاوية في تداول العملات الرقمية.

نعم. نظرًا لأن العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية تتفاعل مع الأنظمة المصرفية التقليدية، فإن العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية معرضة بشدة للوائح الحكومية، ويمكن للكيانات المصدرة أن تضع عناوين عملات مستقرة معينة في القائمة السوداء أو تجمدها.

تثبت الشفافية الاحتياطية والتدقيق المستقل أن جهة الإصدار تحتفظ بالفعل بالعملة الورقية المادية التي تدعم كل عملة مستقرة متداولة، وهو أمر حيوي للحفاظ على ثقة المستخدم ومنع أزمات السيولة.

تعتمد العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية على الاحتياطيات المصرفية المادية لضمان قيمة استرداد مباشرة 1:1. لا تستخدم العملات المستقرة الخوارزمية الاحتياطيات الورقية، وتعتمد بدلاً من ذلك على التعليمات البرمجية المعقدة وحوافز المراجحة في السوق لموازنة العرض الديناميكي للرموز الرمزية.

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