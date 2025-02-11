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سعر SPURDO ON ETH (SPURDO) المباشر لليوم هو USD 0.00063745 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPURDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SPURDO ON ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.85K - تغيير سعر SPURDO ON ETH خلال اليوم هو +8.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SPURDO ON ETH (SPURDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SPURDO ON ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SPURDO ON ETH مقابل USD هو $ -0.0003822213 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SPURDO ON ETH مقابل USD هو $ -0.0004902789 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SPURDO ON ETH مقابل USD هو $ -0.003388089693315311 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.78% 30 يوم $ -0.0003822213 -59.96% 60 يوم $ -0.0004902789 -76.91% 90 يوم $ -0.003388089693315311 -84.16%

تحليل سعر SPURDO ON ETH (SPURDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SPURDO ON ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00057596$ 0.00057596 $ 0.00057596 24 ساعة مرتفع $ 0.00065843$ 0.00065843 $ 0.00065843 عالية طوال الوقت $ 0.04680185$ 0.04680185 $ 0.04680185 تغير السعر (1 ساعة) -1.15% تغير السعر (1يوم) +8.78% تغير السعر (7 أيام) -16.17%

معلومات سوق SPURDO ON ETH (SPURDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: