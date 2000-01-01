خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های پروتکل RWA بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش پروتکل RWA را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.539
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
2
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32454
+0.01%
-0.38%
-6.86%
$ 1.58B
$ 371.68K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3045
0.00%
-0.56%
-5.52%
$ 280.03M
$ 544.60K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16178
-0.36%
+5.85%
+7.74%
$ 192.56M
$ 424.46K
5
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.001599
+0.66%
+2.21%
-7.31%
$ 159.47M
$ 124.85M
6
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0727
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
7
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1523
+0.20%
+2.42%
-6.11%
$ 87.84M
$ 488.21K
8
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012977
-0.87%
+3.37%
+8.19%
$ 74.60M
$ 68.82M
9
RE
RE
RE
$ 0.46354
-0.60%
+2.83%
+11.61%
$ 72.58M
$ 240.32K
10
Reental
Reental
RNT
$ 0.283623
+0.02%
+0.01%
+2.04%
$ 39.22M
$ 4.31K
11
POLYX
POLYX
POLYX
$ 0.0293
0.00%
+1.74%
-8.72%
$ 30.95M
$ 30.88K
12
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.069176
0.00%
--
-0.49%
$ 18.25M
$ 49.53
13
CHR
CHR
CHR
$ 0.0136
-0.15%
+2.02%
-6.96%
$ 13.30M
$ 3.72M
14
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3346
-0.56%
-9.73%
-38.79%
$ 11.29M
$ 814.25K
15
Chintai Network
Chintai Network
CHEX
$ 0.008581
+0.01%
+3.62%
-17.44%
$ 10.68M
$ 6.77M
16
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0551
0.00%
+2.03%
-13.44%
$ 9.97M
$ 1.03M
17
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05117
+2.02%
+8.21%
-2.15%
$ 9.27M
$ 1.17M
18
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0011627
+0.01%
+1.26%
+21.01%
$ 9.10M
$ 14.52M
19
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09369
+0.21%
-1.89%
-8.24%
$ 6.54M
$ 312.56K
20
Realio
Realio
RIO
$ 0.03415
+0.06%
-3.07%
-0.21%
$ 5.39M
$ 801.74K
21
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06011
-0.05%
+1.82%
-2.41%
$ 4.95M
$ 1.68M
22
tokenforge
tokenforge
TKFG
$ 0.01829769
+0.74%
+0.01%
+1.43%
$ 4.91M
$ 10.78K
23
NetX
NetX
NETX
$ 0.2037
+0.20%
-2.00%
-0.05%
$ 4.65M
$ 269.97K
24
READY
READY
READY
$ 0.004548
0.00%
+3.43%
-31.88%
$ 4.55M
$ 6.50M
25
Lingo
Lingo
LINGO
$ 0.008714
+0.08%
+2.15%
-3.26%
$ 4.23M
$ 6.57M
26
$ 0.00169
+1.19%
+1.19%
-15.42%
$ 4.22M
$ 2.99M
27
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00491935
-0.13%
+0.11%
+32.98%
$ 3.34M
$ 1.26K
28
UranoToken
UranoToken
URANO
$ 0.057701
0.00%
-0.01%
-0.95%
$ 3.06M
$ 3.86K
29
$ 0.01769
0.00%
-5.80%
-10.97%
$ 3.02M
$ 38.60K
30
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
--
-5.97%
$ 2.88M
$ 12.78
31
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.02979
-0.07%
+1.25%
-3.46%
$ 2.62M
$ 1.89M
32
Rayls
Rayls
RLS
$ 0.001663
0.00%
-1.48%
-12.13%
$ 2.50M
$ 41.29M
33
Allo
Allo
RWA
$ 0.001145
-0.17%
-1.21%
-0.43%
$ 2.06M
$ 45.79M
34
PinLink
PinLink
PIN
$ 0.02154
0.00%
+1.70%
+0.42%
$ 1.90M
$ 3.20M
35
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00458
0.00%
-0.65%
-19.22%
$ 1.89M
$ 179.94K
36
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001715
+0.12%
+0.53%
-8.82%
$ 1.72M
$ 32.90M
37
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003472
+0.23%
+3.52%
+3.93%
$ 1.70M
$ 55.69M
38
TRWA
TRWA
TRWA
$ 0.0002331
+0.39%
+0.47%
-0.89%
$ 1.63M
$ 213.75M
39
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.861522
0.00%
--
-3.73%
$ 1.38M
$ 268.35
40
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00102244
-1.82%
-0.05%
+24.95%
$ 1.29M
$ 17.19K
41
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001526
-0.26%
-2.55%
-10.86%
$ 1.23M
$ 169.71M
42
Apraemio
Apraemio
APRA
$ 0.00886704
-0.14%
-0.58%
-56.71%
$ 1.22M
$ 16.89K
43
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00010224
0.00%
-0.00%
-10.07%
$ 1.18M
$ 10.23
44
Arowana
Arowana
ARW
$ 0.04237
0.00%
+8.98%
+36.63%
$ 970.73K
$ 103.86K
45
Swarm Markets
Swarm Markets
SMT
$ 0.0092
+1.10%
-1.08%
-19.30%
$ 846.37K
$ 5.70M
46
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 725.29K
--
47
Collaterize
Collaterize
COLLAT
$ 0.00068202
+0.57%
-0.00%
-10.56%
$ 681.99K
$ 118.53K
48
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00128056
-2.15%
+0.24%
+3.03%
$ 562.25K
$ 48.21K
49
Credefi
Credefi
CREDI
$ 0.000535
+0.14%
+0.02%
+6.47%
$ 473.21K
$ 14.39K
50
xCREDI
xCREDI
XCREDI
$ 0.014927
+0.13%
-0.00%
-2.05%
$ 387.31K
$ 42.36K

سوالات متداول

توکن‌ های پروتکل RWA چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های پروتکل RWA به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 74 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $9.06B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن پروتکل RWA چیست؟
در میان توکن‌ های دسته پروتکل RWA که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ARW با ثبت تغییر قیمتی 8.98% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن پروتکل RWA در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 74 توکن از دسته پروتکل RWA را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص پروتکل RWA می‌توان به LINK, ONDO, TIA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته پروتکل RWA چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های پروتکل RWA در حال حاضر حدود $9.06B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پروتکل RWA، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.