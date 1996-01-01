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برترین توکن‌ های توجه ویژه به بایننس آلفا بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توجه ویژه به بایننس آلفا را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32473
-0.01%
+0.50%
-8.32%
$ 1.58B
$ 373.62K
2
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11495
+0.30%
+0.38%
-0.80%
$ 1.46B
$ 60.19K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1.0004
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.00K
4
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9568
-0.07%
+1.02%
+0.86%
$ 982.01M
$ 50.56K
5
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.304157
-1.45%
-4.82%
+38.92%
$ 669.28M
$ 2.28M
6
VVV
VVV
VVV
$ 11.9844
-0.07%
-0.32%
+2.79%
$ 563.35M
$ 6.41K
7
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.49369
-0.60%
+2.42%
-5.70%
$ 494.61M
$ 127.59K
8
Humanity
Humanity
H
$ 0.14808
-1.10%
+25.79%
+88.41%
$ 419.36M
$ 7.25M
9
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4023
+0.07%
+0.57%
-4.26%
$ 383.62M
$ 1.01M
10
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5636
-0.18%
+0.68%
+0.27%
$ 370.19M
$ 244.99K
11
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.00000028
-0.11%
+0.14%
+1.74%
$ 277.23M
$ 187.39B
12
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16235
+0.29%
+6.66%
+8.24%
$ 195.06M
$ 425.82K
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06587
-0.14%
+2.26%
+3.99%
$ 189.03M
$ 982.99K
14
KOGE
KOGE
KOGE
$ 52.87
0.00%
-0.01%
-12.04%
$ 178.70M
$ 2.50K
15
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.0494
-0.82%
-7.31%
-13.47%
$ 171.70M
$ 1.77M
16
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14691
+0.06%
-5.97%
+0.27%
$ 147.48M
$ 796.53K
17
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.8447
+7.02%
-28.49%
-25.95%
$ 143.16M
$ 5.57M
18
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14121
-0.30%
+2.95%
+6.32%
$ 141.87M
$ 956.40K
19
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37342
+0.39%
+1.20%
+8.72%
$ 126.18M
$ 180.89K
20
SOON
SOON
SOON
$ 0.1996
+0.35%
-1.29%
-7.89%
$ 102.66M
$ 394.13K
21
$ 71.35
0.00%
+0.08%
+5.57%
$ 100.70M
$ 889.21
22
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01313
+0.08%
+0.69%
-1.57%
$ 95.18M
$ 4.66M
23
Newton
Newton
AB
$ 0.000962
+0.21%
+1.37%
+0.74%
$ 94.77M
$ 14.43M
24
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1725
0.00%
+5.03%
-4.48%
$ 92.27M
$ 228.69
25
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004893
+0.89%
+0.91%
-7.89%
$ 91.89M
$ 110.12B
26
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01815
+0.33%
-0.06%
-0.17%
$ 87.83M
$ 3.08M
27
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008517
+0.46%
-0.49%
-19.99%
$ 85.13M
$ 8.33M
28
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3319
+0.63%
+5.59%
+12.77%
$ 81.61M
$ 275.92K
29
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003801
+0.40%
+2.18%
-6.36%
$ 76.43M
$ 15.45M
30
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.3394
0.00%
-0.94%
-10.62%
$ 74.78M
$ 6.13K
31
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1938
+0.36%
+1.00%
-8.33%
$ 68.63M
$ 482.50K
32
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02054
-0.53%
+8.10%
-0.34%
$ 67.04M
$ 3.22M
33
SkyAI
SkyAI
SKYAI
$ 0.06489
-0.82%
-13.54%
-31.54%
$ 65.54M
$ 45.88M
34
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0017063
-0.05%
-3.16%
-0.23%
$ 63.59M
$ 43.12M
35
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.37702
-3.71%
-39.30%
-89.85%
$ 62.57M
$ 5.64M
36
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2505
+0.16%
-1.84%
+3.38%
$ 59.87M
$ 373.49K
37
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02455
+0.12%
+19.60%
-3.59%
$ 59.38M
$ 13.65M
38
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.05899
-0.23%
+1.75%
+1.15%
$ 58.93M
$ 1.57M
39
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2241
+0.27%
+4.70%
+81.58%
$ 58.21M
$ 410.16K
40
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.27709
-0.14%
+0.69%
+30.44%
$ 55.26M
$ 25.62M
41
$ 225.86
+0.04%
+0.21%
+0.30%
$ 54.25M
$ 254.02
42
VELO
VELO
VELO
$ 0.003079
+0.03%
-3.75%
-7.28%
$ 54.10M
$ 6.77M
43
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37407
-0.45%
+2.09%
+2.14%
$ 53.87M
$ 270.82K
44
Allora
Allora
ALLO
$ 0.26317
-0.95%
-0.09%
-13.43%
$ 52.63M
$ 437.72K
45
River
River
RIVER
$ 2.6733
+0.08%
+0.64%
+0.95%
$ 52.46M
$ 34.00K
46
Billions
Billions
BILL
$ 0.02111
-0.14%
-1.39%
-15.02%
$ 51.50M
$ 4.88M
47
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.010571
-0.31%
+1.97%
+8.50%
$ 48.69M
$ 5.64M
48
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22205
-0.22%
-0.32%
+2.45%
$ 43.49M
$ 153.53K
49
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04269
+0.19%
+1.53%
-5.84%
$ 41.75M
$ 1.46M
50
Gravity
Gravity
G
$ 0.003781
+0.08%
+1.72%
+4.86%
$ 40.96M
$ 21.66M

سوالات متداول

توکن‌ های توجه ویژه به بایننس آلفا چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توجه ویژه به بایننس آلفا به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 370 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $13.83B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توجه ویژه به بایننس آلفا چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توجه ویژه به بایننس آلفا که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FUN با ثبت تغییر قیمتی 37.16% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توجه ویژه به بایننس آلفا در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 370 توکن از دسته توجه ویژه به بایننس آلفا را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توجه ویژه به بایننس آلفا می‌توان به ONDO, M, U اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توجه ویژه به بایننس آلفا چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توجه ویژه به بایننس آلفا در حال حاضر حدود $13.83B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توجه ویژه به بایننس آلفا، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.