قیمت امروز Robot Money

قیمت لحظه‌ ای Robot Money (ROBOTMONEY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROBOTMONEY به USD برابر با $ 0 برای هر ROBOTMONEY می‌ باشد.

توکن Robot Money در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 235,013 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B ROBOTMONEY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROBOTMONEY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROBOTMONEY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -9.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Robot Money (ROBOTMONEY)

ارزش بازار $ 235.01K$ 235.01K $ 235.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 235.01K$ 235.01K $ 235.01K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Robot Money برابر است با $ 235.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROBOTMONEY برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 235.01K است.