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برترین توکن‌ های زیرساخت بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش زیرساخت را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.565
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
2
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.13
-0.11%
+1.22%
-3.43%
$ 3.41B
$ 42.99K
3
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.248
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05143
-0.47%
+0.92%
-3.96%
$ 1.20B
$ 1.11M
5
United Stables
United Stables
U
$ 1.0004
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.00K
6
Quant
Quant
QNT
$ 57.89
+0.10%
-0.21%
-1.26%
$ 697.92M
$ 528.24
7
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07972
-0.48%
-3.76%
-13.11%
$ 614.11M
$ 19.91M
8
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6879
+0.13%
+2.14%
-2.84%
$ 544.18M
$ 1.53M
9
Humanity
Humanity
H
$ 0.14844
-1.10%
+25.79%
+88.41%
$ 419.36M
$ 7.25M
10
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03967
+0.10%
+1.64%
-5.19%
$ 312.09M
$ 3.72M
11
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3003
0.00%
+1.63%
+3.89%
$ 252.26M
$ 337.45K
12
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1237
0.00%
+1.73%
-6.51%
$ 224.10M
$ 423.21K
13
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.04953
-0.82%
-7.31%
-13.47%
$ 171.70M
$ 1.77M
14
STRK
STRK
STRK
$ 0.02326
+0.47%
+2.28%
-5.89%
$ 148.33M
$ 5.71M
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01361
+0.30%
+0.67%
-7.36%
$ 147.48M
$ 4.36M
16
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03274
-0.03%
-0.67%
-7.70%
$ 147.00M
$ 1.74M
17
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.8112
+7.02%
-28.49%
-25.95%
$ 143.16M
$ 5.57M
18
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4215
+0.29%
+0.81%
-2.72%
$ 142.66M
$ 205.06K
19
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.17
+0.24%
+0.30%
-4.72%
$ 134.08M
$ 487.48K
20
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06414
-1.07%
+2.63%
+9.02%
$ 124.20M
$ 1.21M
21
SOON
SOON
SOON
$ 0.1982
+0.35%
-1.29%
-7.89%
$ 102.66M
$ 394.13K
22
EXOD
EXOD
EXOD
$ 7.73
0.00%
+0.57%
+53.68%
$ 80.76M
--
23
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003795
+0.40%
+2.18%
-6.36%
$ 76.43M
$ 15.45M
24
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.014206
+0.28%
+2.43%
-10.00%
$ 75.47M
$ 5.01M
25
$ 979.56
-0.04%
+0.93%
+11.25%
$ 72.75M
$ 57.37
26
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.195
+0.36%
+1.00%
-8.33%
$ 68.63M
$ 482.50K
27
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0877
0.00%
+1.15%
-6.60%
$ 65.76M
$ 1.14K
28
Gas
Gas
GAS
$ 0.949417
+0.26%
+0.02%
+0.25%
$ 61.80M
$ 828.42K
29
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02437
+0.12%
+19.60%
-3.59%
$ 59.38M
$ 13.65M
30
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37741
-0.45%
+2.09%
+2.14%
$ 53.87M
$ 270.82K
31
ELF
ELF
ELF
$ 0.05539
-0.02%
+0.50%
-3.82%
$ 45.95M
$ 1.04M
32
RedStone
RedStone
RED
$ 0.10259
+17.62%
+25.32%
+23.64%
$ 45.93M
$ 834.16K
33
$ 0.03586
0.00%
+0.76%
-4.42%
$ 42.56M
$ 12.17K
34
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02242
-0.39%
-15.81%
+7.64%
$ 40.44M
$ 2.44M
35
APRO
APRO
AT
$ 0.14872
+0.86%
-5.26%
+1.88%
$ 37.97M
$ 358.20K
36
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.0727
-0.21%
+0.10%
+0.64%
$ 37.91M
$ 1.09M
37
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.4519
0.00%
+1.51%
-0.40%
$ 37.00M
$ 329.32K
38
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3445
+0.03%
+0.97%
+2.26%
$ 35.89M
$ 166.18K
39
0G
0G
0G
$ 0.1656
+0.18%
+1.73%
+8.78%
$ 35.12M
$ 488.67K
40
CargoX
CargoX
CXO
$ 0.15015
+0.16%
+0.01%
-0.36%
$ 32.30M
$ 16.48K
41
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.388
+0.22%
+0.88%
-10.29%
$ 31.03M
$ 50.35K
42
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.155
+0.33%
+4.95%
-5.04%
$ 29.76M
$ 317.94K
43
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03674
-0.14%
+3.37%
-1.39%
$ 28.36M
$ 2.63M
44
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005098
+1.25%
+3.60%
-7.02%
$ 26.83M
$ 20.76M
45
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00527414
-0.07%
+0.01%
-4.62%
$ 26.21M
$ 581.91K
46
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.11575
+0.41%
-1.23%
-17.91%
$ 26.07M
$ 4.98M
47
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006423
-1.15%
-5.64%
-9.18%
$ 25.86M
$ 9.83M
48
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010306
-1.00%
-5.70%
-50.03%
$ 25.69M
$ 8.12M
49
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.025105
+0.08%
-0.00%
-12.15%
$ 23.42M
$ 2.66M
50
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00483
-0.21%
+0.83%
-11.01%
$ 23.34M
$ 10.53M

سوالات متداول

توکن‌ های زیرساخت چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های زیرساخت به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 256 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $19.46B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن زیرساخت چیست؟
در میان توکن‌ های دسته زیرساخت که در MEXC رصد می‌شوند، توکن H با ثبت تغییر قیمتی 25.79% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن زیرساخت در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 256 توکن از دسته زیرساخت را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص زیرساخت می‌توان به LINK, LTC, ICP اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته زیرساخت چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های زیرساخت در حال حاضر حدود $19.46B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش زیرساخت، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.