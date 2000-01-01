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برترین توکن‌ های Oracle بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Oracle را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.581
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
2
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03964
+0.18%
+0.94%
-4.89%
$ 312.24M
$ 3.73M
3
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.38061
+1.75%
+5.87%
+4.30%
$ 54.92M
$ 270.16K
4
XYO
XYO
XYO
$ 0.00298
+0.34%
+1.71%
+1.71%
$ 41.13M
$ 18.50M
5
RedStone
RedStone
RED
$ 0.09546
-14.86%
+10.69%
+9.78%
$ 40.29M
$ 897.30K
6
APRO
APRO
AT
$ 0.1502
-2.26%
-6.49%
-0.11%
$ 37.13M
$ 358.23K
7
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.22
-0.15%
+0.00%
-3.78%
$ 37.05M
$ 40.58M
8
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003042
+0.03%
-1.04%
-2.87%
$ 30.24M
$ 1.87B
9
UMA
UMA
UMA
$ 0.3268
+0.12%
+0.43%
-3.20%
$ 29.64M
$ 158.51K
10
Band
Band
BAND
$ 0.156028
+0.03%
0.00%
-10.45%
$ 28.18M
$ 1.22M
11
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2849
-0.52%
+3.48%
+3.22%
$ 24.81M
$ 236.33K
12
Phala
Phala
PHA
$ 0.02202
-0.54%
+1.33%
-6.41%
$ 18.51M
$ 2.83M
13
API3
API3
API3
$ 0.1913
-0.16%
+1.38%
-1.49%
$ 16.54M
$ 336.70K
14
DIA
DIA
DIA
$ 0.127228
+0.57%
+0.01%
+0.69%
$ 15.20M
$ 2.53M
15
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04094
-0.24%
+0.84%
-8.22%
$ 11.27M
$ 1.39M
16
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.0082248
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 7.53M
$ 4.29K
17
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0001872
+0.48%
+7.17%
-5.89%
$ 5.42M
$ 466.84M
18
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000008881
-0.01%
+2.72%
-5.54%
$ 4.70M
$ 6.68B
19
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2214
0.00%
-0.89%
-7.12%
$ 3.06M
$ 225.63K
20
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.287084
-0.22%
+0.08%
-8.30%
$ 2.12M
$ 9.80
21
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00178857
+0.35%
+0.01%
-12.44%
$ 1.44M
$ 437.98K
22
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00543994
-0.02%
+0.06%
-36.67%
$ 904.72K
$ 493.20
23
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00322947
0.00%
0.00%
+0.63%
$ 810.55K
$ 5.38
24
xFUND
xFUND
XFUND
$ 71.7
0.00%
-0.00%
+0.21%
$ 714.89K
$ 539.61
25
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00128388
0.00%
-0.01%
-17.06%
$ 634.27K
$ 7.97K
26
Modefi
Modefi
MOD
$ 0.02251501
0.00%
--
0.00%
$ 361.97K
$ 7.06
27
Zap
Zap
ZAP
$ 0.00078341
+0.01%
--
-0.74%
$ 360.36K
$ 34.03
28
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00362336
+0.44%
+0.02%
+0.90%
$ 338.65K
$ 86.72
29
Rivalz Network
Rivalz Network
RIZ
$ 4.532E-5
+0.18%
-7.70%
+4.42%
$ 226.14K
--
30
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.215713
-0.30%
-0.01%
-2.08%
$ 177.20K
$ 66.26
31
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00011512
0.00%
--
0.00%
$ 114.89K
$ 230.23
32
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00111307
-0.04%
+0.02%
-1.48%
$ 110.01K
$ 12.92K
33
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00066355
+0.94%
+0.10%
+24.69%
$ 106.17K
$ 668.96
34
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00211895
0.00%
--
-8.85%
$ 75.59K
$ 14.33
35
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
36
Umbrella Network
Umbrella Network
UMB
$ 8.182E-5
0.00%
+0.90%
-0.01%
$ 36.62K
--
37
April
April
APRIL
$ 0.00029271
-0.19%
-0.00%
+1.33%
$ 36.59K
$ 102.89
38
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.384E-5
-0.09%
+1.50%
-4.46%
$ 33.84K
--
39
Gora
Gora
GORA
$ 0.00076439
+0.17%
+0.01%
+2.64%
$ 29.05K
$ 0.43
40
Unmarshal
Unmarshal
MARSH
$ 0.00025131
-0.13%
--
+1.92%
$ 16.80K
$ 1.09
41
TradingRazor
TradingRazor
RAZOR
$ 0.00099
+2.06%
-50.25%
-92.66%
--
$ 31.38M
42
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.02051
0.00%
0.00%
-0.87%
--
$ 23.49M

سوالات متداول

توکن‌ های Oracle چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Oracle به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 42 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $7.00B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Oracle چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Oracle که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RED با ثبت تغییر قیمتی 10.69% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Oracle در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 42 توکن از دسته Oracle را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Oracle می‌توان به LINK, PYTH, ON اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Oracle چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Oracle در حال حاضر حدود $7.00B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Oracle، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.