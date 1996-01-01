خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های مشتقات بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش مشتقات را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.03
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
2
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.2631
+0.24%
+2.23%
-2.60%
$ 566.75M
$ 616.90K
3
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.312
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06391
-1.07%
+2.63%
+9.02%
$ 124.20M
$ 1.21M
5
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11116
+0.15%
+1.92%
-2.80%
$ 93.79M
$ 616.39K
6
GMX
GMX
GMX
$ 6.668
-0.49%
+0.06%
+3.78%
$ 69.44M
$ 8.15K
7
SNX
SNX
SNX
$ 0.2
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
8
Derive
Derive
DRV
$ 0.09243
-0.02%
-0.09%
-5.15%
$ 68.28M
$ 576.50K
9
CyberDEX
CyberDEX
CYDX
$ 0.182208
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 63.30M
$ 3.59K
10
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02257
-0.39%
-15.81%
+7.64%
$ 40.44M
$ 2.44M
11
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.10156
0.00%
-3.17%
+7.47%
$ 32.90M
$ 1.58M
12
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
0.00%
--
-0.78%
$ 31.01M
$ 19.31
13
UMA
UMA
UMA
$ 0.3268
+0.25%
+0.31%
-4.36%
$ 29.61M
$ 160.58K
14
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1815
+0.28%
-4.46%
-17.18%
$ 25.26M
$ 435.11K
15
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07281
+0.11%
-2.53%
-3.44%
$ 24.04M
$ 1.71M
16
Whiteheart
Whiteheart
WHITE
$ 2,694.76
0.00%
--
0.00%
$ 23.95M
$ 786.16
17
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03106
-0.29%
-6.28%
-14.05%
$ 22.71M
$ 3.87M
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09215
+0.23%
+1.02%
-6.21%
$ 20.72M
$ 644.38K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01077
+0.19%
+3.08%
-9.32%
$ 20.21M
$ 5.33M
20
Based
Based
BASED
$ 0.08293
+1.46%
+11.07%
+10.69%
$ 19.55M
$ 2.89M
21
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02023
+0.80%
+4.12%
-2.41%
$ 18.54M
$ 3.02M
22
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01395999
-0.02%
-0.00%
-2.43%
$ 15.05M
$ 9.68
23
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5231
-0.10%
-0.59%
-0.85%
$ 12.27M
$ 106.92K
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0618
+0.33%
+0.65%
-7.77%
$ 9.13M
$ 63.29K
25
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.08
0.00%
--
-0.48%
$ 7.90M
$ 10.30
26
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.408644
+1.27%
+0.02%
-2.84%
$ 7.36M
$ 4.94K
27
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01139
+0.09%
+0.89%
-17.80%
$ 6.95M
$ 5.00M
28
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008232
+0.39%
+1.42%
+0.28%
$ 6.28M
$ 6.66M
29
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
0.00%
$ 5.93M
$ 11.04
30
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.035
0.00%
-11.84%
+5.11%
$ 5.78M
$ 156.25K
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.052741
-0.14%
-0.01%
-1.34%
$ 4.75M
$ 9.45
32
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
33
Nereus
Nereus
NRS
$ 0.072583
0.00%
--
0.00%
$ 3.68M
$ 48.01
34
RCH Token
RCH Token
RCH
$ 0.116667
+0.09%
+0.00%
-2.16%
$ 3.22M
$ 1.29K
35
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04895283
0.00%
--
-1.48%
$ 2.61M
$ 963.41
36
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.263595
-0.06%
-0.00%
-6.97%
$ 2.46M
$ 265.55K
37
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01838681
+0.08%
-0.02%
-5.75%
$ 2.43M
$ 41.65K
38
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.222927
0.00%
+0.01%
+2.60%
$ 2.31M
$ 4.46
39
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00089747
+0.33%
-0.00%
-4.89%
$ 2.12M
$ 3.41K
40
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00458
0.00%
-0.65%
-19.22%
$ 1.89M
$ 179.61K
41
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.083466
-0.17%
-0.00%
-10.42%
$ 1.60M
$ 637.17
42
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00180778
0.00%
-0.00%
-7.01%
$ 1.58M
$ 60.25
43
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04614139
0.00%
+0.02%
+1.55%
$ 1.56M
$ 628.87
44
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.0015442
+0.01%
-0.01%
-7.04%
$ 1.47M
$ 41.58
45
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.08839
-0.11%
-0.00%
-6.24%
$ 1.36M
$ 3.01K
46
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.01979932
+2.62%
+0.04%
-4.51%
$ 1.33M
$ 4.14
47
Thales
Thales
THALES
$ 0.191405
-0.18%
+0.02%
+7.05%
$ 1.28M
$ 593.39
48
Contango
Contango
TANGO
$ 0.00168803
+0.04%
--
-13.70%
$ 772.72K
$ 10.01
49
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
50
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 12.92
0.00%
+0.00%
-6.17%
$ 692.58K
$ 87.39

سوالات متداول

توکن‌ های مشتقات چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های مشتقات به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 92 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $16.18B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن مشتقات چیست؟
در میان توکن‌ های دسته مشتقات که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BASED با ثبت تغییر قیمتی 11.07% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن مشتقات در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 92 توکن از دسته مشتقات را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص مشتقات می‌توان به HYPE, LIT, PENDLE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته مشتقات چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های مشتقات در حال حاضر حدود $16.18B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش مشتقات، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.