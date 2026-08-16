قیمت امروز Elisym

قیمت لحظه‌ ای Elisym (LSM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LSM به USD برابر با $ 0 برای هر LSM می‌ باشد.

توکن Elisym در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,681 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 749.99M LSM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LSM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LSM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -22.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Elisym (LSM)

ارزش بازار $ 63.68K$ 63.68K $ 63.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 84.91K$ 84.91K $ 84.91K سرمایه در گردش 749.99M 749.99M 749.99M عرضه کل 999,990,134.718824 999,990,134.718824 999,990,134.718824

ارزش بازار فعلی Elisym برابر است با $ 63.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LSM برابر است با 749.99M، و عرضه کل آن 999990134.718824 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 84.91K است.