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برترین توکن‌ های کشاورزی با بازده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش کشاورزی با بازده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.241
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.48
+0.02%
+0.57%
-4.27%
$ 1.34B
$ 698.57
3
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.308398
+1.56%
-2.35%
+46.90%
$ 679.68M
$ 2.18M
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.434
-0.14%
+0.56%
-0.55%
$ 504.92M
$ 100.50K
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2415
+0.04%
+0.92%
+1.56%
$ 365.53M
$ 1.49M
6
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.312
0.00%
+1.23%
-3.38%
$ 224.70M
$ 115.66K
7
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16124
-0.36%
+5.85%
+7.74%
$ 192.56M
$ 424.46K
8
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6224
+0.14%
-0.30%
-1.47%
$ 168.00M
$ 83.80K
9
Compound
Compound
COMP
$ 16.26
+0.55%
+1.11%
-1.45%
$ 163.40M
$ 3.50K
10
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.565
-0.32%
+0.32%
-2.31%
$ 153.46M
$ 41.95K
11
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1442
-0.07%
+1.12%
+7.10%
$ 95.71M
$ 380.28K
13
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,948.5
-0.34%
+0.99%
-5.01%
$ 69.78M
$ 30.03
14
SNX
SNX
SNX
$ 0.1982
-0.15%
+1.27%
-4.72%
$ 68.80M
$ 314.31K
15
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0436
-0.10%
+2.63%
-1.17%
$ 63.76M
$ 57.72K
16
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 53.167
-0.08%
+0.12%
-3.77%
$ 52.96M
$ 1.48K
17
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1597
0.00%
+1.58%
-5.32%
$ 45.98M
$ 386.66K
18
Venus
Venus
XVS
$ 2.6759
-0.03%
+1.39%
-3.78%
$ 43.92M
$ 20.73K
19
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.07605
+0.02%
+0.01%
-0.82%
$ 27.38M
$ 32.23K
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2895
-0.45%
+1.08%
-9.20%
$ 25.53M
$ 193.99K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.918
+0.46%
+3.21%
+5.53%
$ 15.61M
$ 18.44K
22
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007854
+0.03%
+0.45%
-2.21%
$ 13.50M
$ 704.40M
23
JOE
JOE
JOE
$ 0.02857
+0.97%
+4.65%
-2.48%
$ 13.28M
$ 2.08M
24
ROGIN.AI
ROGIN.AI
ROG
$ 0.1751
0.00%
+1.33%
-2.67%
$ 11.73M
$ 5.21K
25
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004329
+0.18%
+2.37%
-7.99%
$ 10.20M
$ 37.28M
26
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.00132
-0.38%
+1.93%
-3.72%
$ 9.51M
$ 38.93M
27
Bella
Bella
BEL
$ 0.10632
+0.01%
-1.24%
-5.60%
$ 8.54M
$ 551.76K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10558
-1.46%
-1.78%
-3.77%
$ 7.32M
$ 533.27K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.342692
-0.01%
0.00%
+0.34%
$ 6.68M
$ 297.91K
30
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001295
+0.23%
+2.21%
-0.15%
$ 6.65M
$ 437.24M
31
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008213
-0.53%
+0.55%
-0.93%
$ 6.23M
$ 6.61M
32
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.63
-1.26%
-0.00%
-3.14%
$ 6.17M
$ 15.25K
33
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.084903
0.00%
+0.00%
+4.41%
$ 5.80M
$ 4.26K
34
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.00303
-0.13%
+0.10%
-5.81%
$ 5.25M
$ 5.06M
35
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.96
0.00%
+0.02%
-1.01%
$ 4.96M
$ 99.85K
36
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02524
-0.55%
+1.90%
+6.64%
$ 4.95M
$ 2.22M
37
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.222
-0.02%
+2.07%
+0.13%
$ 3.51M
$ 12.01K
38
MetFi
MetFi
METFI
$ 0.01007385
-0.02%
+0.01%
-3.38%
$ 3.33M
$ 2.77K
39
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00032041
-0.09%
0.00%
-6.10%
$ 3.20M
$ 256.65
40
Beefy
Beefy
BIFI
$ 39.1
0.00%
+0.00%
+6.86%
$ 3.13M
$ 2.30K
41
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.02808396
0.00%
--
-2.02%
$ 2.81M
$ 11.80
42
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001909
0.00%
-5.95%
-11.96%
$ 1.91M
$ 14.88M
43
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02623617
+1.61%
+0.02%
-0.30%
$ 1.78M
$ 258.11
44
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.159392
-0.04%
-0.00%
-2.33%
$ 1.59M
$ 79.83
45
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.00014128
+0.07%
+0.00%
-33.43%
$ 1.41M
$ 5.33K
46
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00293622
0.00%
-0.01%
+1.15%
$ 1.39M
$ 1.29K
47
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00102244
-1.82%
-0.05%
+24.95%
$ 1.29M
$ 17.19K
48
MarsDAO
MarsDAO
MDAO
$ 0.016
+1.27%
+4.75%
-44.12%
$ 1.13M
$ 32.02K
49
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00788952
-0.04%
+0.01%
-6.03%
$ 1.08M
$ 837.28
50
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.100076
0.00%
--
+6.84%
$ 943.09K
$ 2.62

سوالات متداول

توکن‌ های کشاورزی با بازده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های کشاورزی با بازده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 121 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.58B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن کشاورزی با بازده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته کشاورزی با بازده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CATE با ثبت تغییر قیمتی 27.64% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن کشاورزی با بازده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 121 توکن از دسته کشاورزی با بازده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص کشاورزی با بازده می‌توان به UNI, AAVE, BTW اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته کشاورزی با بازده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های کشاورزی با بازده در حال حاضر حدود $6.58B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش کشاورزی با بازده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.