قیمت امروز Kalshi PreStocks

قیمت لحظه‌ ای Kalshi PreStocks (KALSHI) در حال حاضر برابر با $ 732.84 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KALSHI به USD برابر با $ 732.84 برای هر KALSHI می‌ باشد.

توکن Kalshi PreStocks در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 961,486 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.31K KALSHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KALSHI در بازه‌ ای بین $ 732.72 (حداقل) و $ 811.98 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 828.76 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 350.97 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KALSHI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +16.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 526.71 رسیده است.

اطلاعات بازار Kalshi PreStocks (KALSHI)

ارزش بازار $ 961.49K$ 961.49K $ 961.49K حجم (24 ساعته) $ 526.71$ 526.71 $ 526.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 961.49K$ 961.49K $ 961.49K سرمایه در گردش 1.31K 1.31K 1.31K عرضه کل 1,311.997405906 1,311.997405906 1,311.997405906

ارزش بازار فعلی Kalshi PreStocks برابر است با $ 961.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 526.71. عرضه در گردش KALSHI برابر است با 1.31K، و عرضه کل آن 1311.997405906 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 961.49K است.