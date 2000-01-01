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برترین توکن‌ های اکوسیستم x402 بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم x402 را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.536
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
2
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1704
+0.06%
-0.70%
-2.02%
$ 134.48M
$ 486.12K
3
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003467
-0.03%
+0.17%
+6.77%
$ 43.76M
$ 27.16M
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01661
-0.42%
+0.48%
-5.89%
$ 37.11M
$ 2.09M
5
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12301
-0.91%
+1.95%
+23.05%
$ 26.55M
$ 675.58K
6
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07963
+0.20%
+1.91%
+8.57%
$ 24.57M
$ 1.53M
7
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002347
+0.04%
-5.62%
-26.70%
$ 22.85M
$ 250.05M
8
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003435
-0.20%
-0.78%
-5.54%
$ 21.34M
$ 20.72M
9
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02436
-1.64%
-2.12%
-13.73%
$ 18.48M
$ 142.21K
10
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.15613
-2.74%
-52.26%
+25.17%
$ 15.69M
$ 7.20M
11
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04104
-0.39%
-0.34%
-1.34%
$ 13.82M
$ 1.90M
12
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04684
-0.04%
-0.11%
-18.06%
$ 11.98M
$ 1.85M
13
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02956
0.00%
+1.37%
+1.09%
$ 11.51M
$ 75.30K
14
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0621
0.00%
+0.98%
-7.07%
$ 9.14M
$ 61.50K
15
Anyspend
Anyspend
ANY
$ 0.02437683
-0.02%
--
-1.43%
$ 5.36M
$ 42.89
16
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06058
-0.05%
+1.82%
-2.41%
$ 4.95M
$ 1.68M
17
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01906
-0.90%
-3.09%
-28.58%
$ 4.20M
$ 3.37M
18
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007682
-0.60%
+0.45%
-8.46%
$ 3.81M
$ 7.02M
19
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00310539
-0.16%
+0.02%
+16.98%
$ 3.11M
$ 161.52K
20
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00217567
-0.09%
+0.01%
-3.17%
$ 1.78M
$ 977.35
21
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00176865
-0.09%
+0.02%
-11.10%
$ 1.77M
$ 166.15K
22
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.12
0.00%
+0.01%
+2.75%
$ 1.60M
$ 313.13
23
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00165707
-0.21%
+0.02%
-7.16%
$ 1.50M
$ 2.71K
24
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00146748
-0.09%
-0.09%
+10.72%
$ 1.39M
$ 32.41K
25
Ping
Ping
PING
$ 0.00121333
0.00%
+0.00%
-1.77%
$ 1.21M
$ 25.45K
26
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02146637
-0.04%
+0.17%
+12.14%
$ 1.05M
$ 1.34K
27
Avo
Avo
AVO
$ 0.00103993
-0.89%
+0.04%
-9.36%
$ 1.04M
$ 5.18K
28
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00085303
-0.09%
+0.03%
+11.74%
$ 853.22K
$ 874.61
29
NODE
NODE
NODE
$ 0.005887
0.00%
-0.14%
-0.22%
$ 782.74K
$ 10.39M
30
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00073511
-0.06%
+0.05%
+57.89%
$ 735.09K
$ 1.47K
31
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00072071
-1.86%
-0.23%
-29.89%
$ 720.60K
$ 44.25K
32
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0013732
-0.03%
+0.30%
-2.69%
$ 632.33K
$ 49.73M
33
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01359941
-1.60%
+0.05%
-7.94%
$ 614.79K
$ 7.11K
34
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00073612
-0.03%
-0.01%
-2.57%
$ 568.36K
$ 365.86K
35
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00207031
-0.02%
+0.05%
-4.28%
$ 491.38K
$ 1.28K
36
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00244211
0.00%
-0.00%
+190.62%
$ 490.82K
$ 5.27K
37
The SWARM
The SWARM
SWARM
$ 0.00092809
+0.13%
--
+2.00%
$ 484.05K
$ 377.46
38
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00042199
+2.07%
+0.06%
+5.27%
$ 422.00K
$ 4.89K
39
Dexter AI
Dexter AI
DEXTER
$ 0.00041654
-0.02%
+0.04%
-1.01%
$ 415.67K
$ 29.75K
40
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.0003931
0.00%
-0.04%
-20.45%
$ 393.09K
$ 6.82K
41
Regent
Regent
REGENT
$ 5.82E-6
+0.17%
-16.50%
+78.53%
$ 349.21K
--
42
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.000342
-0.20%
+0.01%
-4.69%
$ 339.61K
$ 645.40
43
Otto AI
Otto AI
OTTO
$ 0.0007362
-0.21%
-0.00%
+2.65%
$ 331.85K
$ 29.72
44
XONA AGENT
XONA AGENT
XONA
$ 0.00032275
-0.07%
+0.01%
-19.94%
$ 311.66K
$ 1.49K
45
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00029159
-0.20%
0.00%
-2.59%
$ 291.59K
$ 88.64
46
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01374103
-0.01%
--
-2.91%
$ 288.54K
$ 79.58
47
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027738
-0.04%
+0.00%
+0.61%
$ 268.20K
$ 12.89
48
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02338135
+0.01%
--
+6.36%
$ 257.19K
$ 153.48
49
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.0001733
0.00%
-2.09%
-3.72%
$ 248.50K
$ 5.24M
50
ZARA AI
ZARA AI
ZARA
$ 0.00033501
0.00%
+0.00%
+9.55%
$ 217.39K
$ 30.28K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم x402 چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم x402 به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 103 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.72B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم x402 چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم x402 که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SPARKLE با ثبت تغییر قیمتی 10.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم x402 در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 103 توکن از دسته اکوسیستم x402 را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم x402 می‌توان به LINK, EIGEN, CCD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم x402 چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم x402 در حال حاضر حدود $6.72B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم x402، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.