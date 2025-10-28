BLOXWAPBLOXWAP چیست

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a "tap-to-play" prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼ Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics. • Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼ Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the "market." • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼ Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

منبع BLOXWAP (BLOXWAP) وب سایت رسمی

ارزش BLOXWAP (BLOXWAP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BLOXWAP (BLOXWAP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BLOXWAP را بررسی کنید.

BLOXWAP به ارزهای محلی

توکنومیکس BLOXWAP (BLOXWAP)

درک، توکنومیکس BLOXWAP (BLOXWAP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLOXWAP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BLOXWAP (BLOXWAP) امروز BLOXWAP (BLOXWAP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BLOXWAP به واحد USD برابر است با 0.0010333 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BLOXWAP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0010333 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BLOXWAP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BLOXWAP چقدر است؟ ارزش بازار BLOXWAP برابر است با $ 1.03M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BLOXWAP چقدر است؟ عرضه در گردش BLOXWAP برابر است با 999.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLOXWAP چقدر بوده است؟ BLOXWAP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00230684 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BLOXWAP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BLOXWAP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BLOXWAP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLOXWAP برابر است با -- USD . آیا BLOXWAP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BLOXWAP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLOXWAP مراجعه کنید.

