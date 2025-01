EverclearCLEAR چیست

Everclear is the new foundation of the chain abstraction stack, integrating with intent protocols, solver networks, modular blockchains, and dApps to enable the most efficient transaction settlement at the best possible price. Everclear coordinates the global settlement of liquidity between chains, solving fragmentation for modular blockchains. The clearing layer functions as a backend liquidity platform, coordinating the global settlement of liquidity between chains and facilitating order matching for intent-based bridges

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Everclear (CLEAR) وب سایت رسمی