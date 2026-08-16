قیمت امروز Dog on Wire

قیمت لحظه‌ ای Dog on Wire (DOW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOW به USD برابر با $ 0 برای هر DOW می‌ باشد.

توکن Dog on Wire در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 288,435 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 981.37M DOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOW طی یک ساعت گذشته به میزان +33.63% و در هفت روز اخیر به میزان +464.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.70K رسیده است.

اطلاعات بازار Dog on Wire (DOW)

ارزش بازار $ 288.44K$ 288.44K $ 288.44K حجم (24 ساعته) $ 6.70K$ 6.70K $ 6.70K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 288.44K$ 288.44K $ 288.44K سرمایه در گردش 981.37M 981.37M 981.37M عرضه کل 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984

ارزش بازار فعلی Dog on Wire برابر است با $ 288.44K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.70K. عرضه در گردش DOW برابر است با 981.37M، و عرضه کل آن 981372448.6756984 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 288.44K است.