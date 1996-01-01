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برترین توکن‌ های صرافی غیرمتمرکز (DEX) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش صرافی غیرمتمرکز (DEX) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.03
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.248
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
3
Aster
Aster
ASTER
$ 0.601
+0.13%
-0.07%
-1.70%
$ 1.62B
$ 530.75K
4
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.2631
+0.24%
+2.23%
-2.60%
$ 566.75M
$ 616.90K
5
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
-0.18%
0.00%
-8.27%
$ 556.15M
$ 707.36K
6
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.436
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
7
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4021
+0.07%
+0.57%
-4.26%
$ 383.62M
$ 1.01M
8
Curve
Curve
CRV
$ 0.241
0.00%
+0.38%
+1.13%
$ 365.07M
$ 1.51M
9
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.08
+0.03%
+0.32%
-2.73%
$ 274.01M
$ 934.99
10
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.312
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06585
-0.14%
+2.26%
+3.99%
$ 189.03M
$ 982.99K
12
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6235
+0.05%
+0.06%
-2.57%
$ 167.62M
$ 83.02K
13
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14748
+0.06%
-5.97%
+0.27%
$ 147.48M
$ 796.53K
14
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4222
+0.29%
+0.81%
-2.72%
$ 142.66M
$ 205.06K
15
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08258
0.00%
-0.48%
-2.11%
$ 116.55M
$ 696.51K
16
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11116
+0.15%
+1.92%
-2.80%
$ 93.79M
$ 616.39K
17
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1364
-3.98%
+35.10%
+28.65%
$ 79.56M
$ 2.43M
18
SNX
SNX
SNX
$ 0.2
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
19
0x
0x
ZRX
$ 0.07745
+0.30%
+0.70%
-5.63%
$ 65.56M
$ 728.87K
20
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0489
+0.20%
+2.67%
-2.51%
$ 63.70M
$ 57.60K
21
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00956704
-0.13%
+0.01%
+18.25%
$ 56.62M
$ 45.02K
22
VELO
VELO
VELO
$ 0.003079
+0.03%
-3.75%
-7.28%
$ 54.10M
$ 6.77M
23
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1607
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
24
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00988
+0.51%
+1.32%
-23.70%
$ 36.89M
$ 5.77M
25
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.27434E-7
+0.15%
-0.90%
-0.30%
$ 36.03M
--
26
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1744
0.00%
-0.62%
-14.20%
$ 36.02M
$ 543.32K
27
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
28
STON
STON
STON
$ 0.435949
+0.07%
+0.01%
+2.85%
$ 30.72M
$ 2.39K
29
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01209365
-0.08%
-0.01%
+5.17%
$ 29.73M
$ 32.01K
30
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2686
0.00%
+3.59%
-1.58%
$ 28.93M
$ 209.55K
31
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01879635
+2.23%
+0.07%
-19.95%
$ 28.19M
$ 40.43K
32
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06071
+0.53%
+1.59%
-0.70%
$ 27.78M
$ 929.84K
33
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.320221
+0.05%
+0.00%
-1.35%
$ 26.75M
$ 1.60
34
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2905
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
35
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1815
+0.28%
-4.46%
-17.18%
$ 25.26M
$ 435.11K
36
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03045
+0.62%
+1.93%
-1.00%
$ 23.81M
$ 1.98M
37
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1007
+0.20%
+1.10%
-5.08%
$ 21.09M
$ 507.57K
38
Tokenlon
Tokenlon
LON
$ 0.169291
+0.09%
0.00%
-0.55%
$ 20.90M
$ 13.10
39
DODO
DODO
DODO
$ 0.02036
-0.05%
-7.12%
+2.42%
$ 20.74M
$ 7.61M
40
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01077
+0.19%
+3.08%
-9.32%
$ 20.21M
$ 5.33M
41
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.0216
-0.34%
+1.97%
+8.83%
$ 19.62M
$ 3.56M
42
Based
Based
BASED
$ 0.08293
+1.46%
+11.07%
+10.69%
$ 19.55M
$ 2.89M
43
Elephant Money
Elephant Money
ELEPHANT
$ 3.8851E-8
-0.17%
+1.20%
+4.37%
$ 19.30M
--
44
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008356
+0.49%
+0.23%
-1.68%
$ 16.73M
$ 13.14M
45
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07215
+0.18%
+2.68%
+4.78%
$ 16.64M
$ 1.25M
46
LocalCoinSwap
LocalCoinSwap
LCS
$ 0.379728
0.00%
--
+0.69%
$ 16.14M
$ 1.90K
47
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.878
-0.33%
+3.32%
+4.74%
$ 15.59M
$ 18.65K
48
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01395999
-0.02%
-0.00%
-2.43%
$ 15.05M
$ 9.68
49
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11607
+0.24%
+0.09%
-7.59%
$ 15.01M
$ 545.01K
50
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00032053
+0.24%
-0.00%
-3.11%
$ 14.08M
$ 41.55K

سوالات متداول

توکن‌ های صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های صرافی غیرمتمرکز (DEX) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 241 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $23.20B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته صرافی غیرمتمرکز (DEX) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VOLT با ثبت تغییر قیمتی 745.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن صرافی غیرمتمرکز (DEX) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 241 توکن از دسته صرافی غیرمتمرکز (DEX) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص صرافی غیرمتمرکز (DEX) می‌توان به HYPE, UNI, ASTER اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته صرافی غیرمتمرکز (DEX) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های صرافی غیرمتمرکز (DEX) در حال حاضر حدود $23.20B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش صرافی غیرمتمرکز (DEX)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.