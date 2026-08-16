قیمت امروز IXFI

قیمت لحظه‌ ای IXFI (IXFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IXFI به USD برابر با $ 0 برای هر IXFI می‌ باشد.

توکن IXFI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,542.27 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 326.51M IXFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IXFI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01352457 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IXFI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار IXFI (IXFI)

ارزش بازار $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 292.38K$ 292.38K $ 292.38K سرمایه در گردش 326.51M 326.51M 326.51M عرضه کل 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0

ارزش بازار فعلی IXFI برابر است با $ 19.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IXFI برابر است با 326.51M، و عرضه کل آن 4885100000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 292.38K است.